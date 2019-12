Bahnhöfe sollen saniert werden

Stuttgart.In Baden-Württemberg sollen zwischen den Jahren 2020 und 2029 insgesamt 430 Millionen Euro in die Sanierung von Bahnhöfen fließen. Dies geht aus der Kabinettsvorlage von Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hervor. Das Konzept, das dieser Redaktion vorliegt, soll in der nächsten Sitzung des grün-schwarzen Ministerrats am kommenden Dienstag verabschiedet werden.

In der Vorlage spricht Hermann von rund 400 Stationen im Südwesten, die für Sanierungen in Frage kommen. Insgesamt gibt es im Südwesten laut Verkehrsministerium 787 Bahnhöfe. Eine Liste mit den einzelnen Bahnhöfen, die für das Programm in Frage kommen, will der Politiker am Mittwoch bekanntgeben. Seit 2009 sind mit dem Bahnhofsmodernisierungsprogramm I zahlreiche Stationen saniert und auch barrierefrei umgebaut worden. Die Landesregierung vereinbarte 2016 im Koalitionsvertrag, dass ein zweites Programm aufgelegt werden soll. Bei der Finanzierung will sich das Land laut der Kabinettsvorlage mit 150 Millionen Euro beteiligen. Die Kommunen sollen Finanzmittel von insgesamt 80 Millionen Euro zur Verfügung stellen. mis

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.12.2019