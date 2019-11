Bahnhof droht veraltete Signaltechnik

Stuttgart.490 Millionen Euro muss der Bund für die Ausstattung des neuen Stuttgarter Tiefbahnhofs mit dem neuen digitalen Signalstandard ETCS („European Train Control System“) bis April kommenden Jahres freigeben, dazu noch erhebliche weitere Mittel für die Ausrüstung der Regional- und S-Bahnen mit dieser Technik – sonst wird der milliardenschwere neue Stuttgarter Tiefbahnhof mit einer Stellwerks- und Sicherungstechnik ausgestattet, deren Auslaufen bereits beschlossen ist. Das sagten die S21-Projektpartner am Montag im Anschluss an die jüngste Lenkungskreissitzung.

Die Deutsche Bahn will ihr Schienennetz auf eine digitale Leittechnik umstellen und damit ohne den Bau neuer Gleise die Kapazität auf den Strecken um bis zu 20 Prozent steigern. Mit ETCS und den digitalen Stellwerken sollen unter anderem Personen- und Güterzüge in dichterer Folge fahren als bisher.

Die Projektpartner – der Verband Region Stuttgart, Stadt, Flughafen, Land und Bahn – wollen jetzt darauf drängen, dass die derzeit vom Bundesfinanzministerium gesperrten Mittel freigegeben werden. Der digitale ETCS-Standard, über den Züge und Leitstellen in Echtzeit kommunizieren und so eine deutlich höhere Streckenauslastung erzielt werden kann, ersetzt bereits heute etwa auf der Schnellfahrstrecke München –Berlin herkömmliche Signalanlagen. Im Fernverkehr stellt die Bahn bundesweit auf diesen Standard um. Damit der neue Bahnverkehrsknoten Stuttgart aber mit ETCS betrieben werden kann, müssen auch die Regional- und S-Bahnen nachgerüstet werden.

Erörterungstermin Mitte 2020

Für die Projektpartner in Stuttgart gehört dies zur Schieneninfrastruktur, für die der Bund finanziell mitverantwortlich ist – „zumindest mit der Hälfte der Kosten, das ist das untere Ende der Fahnenstange“, so Uwe Lahl, Amtschef im Verkehrsministerium. Auch die Zukunft der Gäubahn-Verbindung nach Stuttgart, die im Zuge der S21-Arbeiten wohl über mehrere Jahre gekappt werden muss, beschäftigte den Lenkungskreis. Ein Erörterungstermin Mitte 2020 soll Klarheit über die Dauer der Abkopplung und Alternativen bringen.

Nach zahlreichen Preissprüngen schließt die Bahn derzeit weitere Kostensteigerungen beim milliardenschweren Bahnprojekt Stuttgart 21 aus. „Nach allem, was wir heute wissen, liegen wir im geplanten und freigegebenen Rahmen“, sagte Bahnvorstand Jens Bergmann am Montag in Stuttgart nach der Sitzung des Lenkungskreises, in dem die Projektpartner zusammensitzen.

Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, das Bahnprojekt zwischen Stuttgart und Ulm könnte erneut teurer werden als zuletzt veranschlagt. Inklusive aller Brücken und Zubringertunnel zum neuen Tiefbahnhof in Stuttgart soll das Projekt nach letzten Schätzungen am Ende 8,2 Milliarden Euro kosten. Im Finanzierungsvertrag waren im 2009 noch 4,5 Milliarden Euro festgelegt worden. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.11.2019