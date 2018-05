Anzeige

Buseck/Gießen.Nach dem Zusammenstoß eines Regionalzuges mit einem Lastwagen mit 13 Verletzten ist die Bahnstrecke wieder freigegeben. „Der Verkehr läuft wieder, der Bahnsteig ist gesichert“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn gestern in Frankfurt. Da die Unfallstelle zunächst aber nur mit geringer Geschwindigkeit befahren werden könne, müssten Bahnreisende weiterhin mit leichten Verspätungen rechnen.

Der mit etwa 30 Fahrgästen besetzte Regionalzug war am Dienstagmorgen in Großen-Buseck (Landkreis Gießen) an einem beschrankten Bahnübergang mit dem Sattelschlepper zusammengestoßen. Der Lokführer erlitt bei dem Unfall sehr schwere Verletzungen, zwölf weitere Menschen wurden verletzt. Nach Angaben der Polizei wurde der Lokführer operiert. „Sein Zustand ist stabil und es besteht keine Lebensgefahr mehr“, sagte ein Sprecher der Behörde gestern.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Lastwagenfahrer nach Aussage von Zeugen trotz Rückstaus auf den Bahnübergang gefahren. Er selbst verließ noch rechtzeitig vor dem Zusammenstoß sein Fahrzeug und erlitt einen Schock. Einen technischen Defekt schloss die Polizei nach ersten Ermittlungen aus. Der Abschnitt der Bahnstrecke Gießen-Alsfeld (Vogelsbergbahn) war über Stunden gesperrt. Es fuhren ersatzweise Busse.