Bahnverkehr beeinträchtigt

Hünfeld/Fulda.Wegen des Großbrandes eines Baustofflagers im osthessischen Hünfeld ist es auch am Dienstag zu Einschränkungen im Bahnverkehr gekommen. Nach Angaben der Deutschen Bahn werden seit Montagabend mehrere ICE-Verbindungen zwischen Fulda und Bad Hersfeld umgeleitet, da durch den Brand in Gleisnähe Bahnanlagen beschädigt wurden. Es komme zu Verspätungen im Fernverkehr.

Auch der Regionalverkehr ist laut der Verkehrsgesellschaft Cantus betroffen. Ein Schienenersatzverkehr auf der Strecke zwischen Haunetal-Neukirchen und Fulda sei eingerichtet, hieß es in einer Mitteilung. Die Störung sollte nach Bahnangaben voraussichtlich bis Dienstagabend behoben sein. „Es wurden mehrere wichtige Kabel zerstört, wie etwa Einspeisekabel für die Oberleitung“, sagte eine Bahnsprecherin.

Feuer am Montag ausgebrochen

Das Feuer in dem Zentrallager von Raiffeisen war am Montag ausgebrochen. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf circa drei Millionen Euro. Verletzt wurde niemand. Erste Ermittlungen haben laut Polizei keine Anhaltspunkte auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Brandermittler der Fuldaer Kriminalpolizei werden die Brandstelle Anfang nächster Woche untersuchen. Auch ein weiterer Brand in einem Sägewerk in Lauterbach (Vogelsbergkreis), bei dem am Montagabend laut Polizei die Maschinenhalle in Vollbrand geraten war, beeinträchtigte den Bahnverkehr. Ersten Schätzungen zufolge entstand durch den Brand ein Sachschaden von circa 300 000 Euro. lhe

