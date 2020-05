Bald wieder kleine Konzerte?

Stuttgart.Nachdem in Thüringen die Corona-Schutzvorschriften auslaufen, ringt die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg um weitere Lockerungen. Vor wenigen Tagen konnten Gaststätten den Betrieb wieder aufnehmen, vor Pfingsten sollen auch Hotels, Pensionen und Campingplätze vollständig öffnen – natürlich immer unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Selbst acht der 47 Jugendherbergen im Südwesten öffnen zu Pfingsten – eine zentrale Voraussetzung ist, dass die Zimmer über ein eigenes Bad sowie WC verfügen. Umstritten bleibt jedoch die Frage, wie mit Veranstaltungen weiter verfahren werden soll.

Sicher ist nur: Bundesweit bleiben Großveranstaltungen mit bis zu 1000 Gästen und Besuchern bis zum 31. August verboten. Aber was plant Grün-Schwarz bei Festen, Hochzeitsfeiern oder Konzerten und Theateraufführungen mit bis zu 1000 Besuchern? Was soll über die Sommermonate möglich sein? Hier will das Kabinett in seiner Sitzung heute eine erste Entscheidung treffen, damit Veranstalter in den nächsten Monaten Planungssicherheit haben. Doch während die CDU auf weitere Lockerungen drängt, will vor allem Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ein zu schnelles Vorgehen vermeiden.

Daher gab sich das Staatsministerium trotz der am Dienstag anstehenden Kabinettssitzung am Montagnachmittag noch sehr zurückhaltend. Bislang lag mit Blick auf die Veranstaltungen lediglich ein Konzept der interministeriellen Lenkungsgruppe der Landesregierung vor. Dieses sah ein dreistufiges Verfahren in Öffnungsschritten ab 1. Juni, 1. Juli und 1. August vor. Demnach sollten im dritten Schritt sogar Konzerte mit Sitzplätzen, Theater- und Kinoaufführungen sowie Versammlungen mit bis zu 1000 Gästen wieder zugelassen werden.

Bei Messen, Tagungen und Kongressen sollte die Höchstzahl auf 500 Besucher begrenzt bleiben. Doch so weit will Grün-Schwarz noch nicht gehen. Aus Koalitionskreisen war gestern zu hören, dass sich die Regierung auf eine erste Öffnungsstufe ab 1. Juni geeinigt hat, die heute beschlossen werden soll.

Private Feiern mit bis zu 20 Gästen

Demnach können ab kommenden Montag wieder öffentliche Veranstaltungen mit festen Sitzplätzen und bekannten Teilnehmern mit bis zu 100 Teilnehmern stattfinden. Hier handelt es sich zum Beispiel um Konzerte, Theater- und Kinoaufführungen oder Versammlungen von Vereinen, Parteien, Unternehmen, Behörden sowie um Lehrveranstaltungen. Weiter sollen dem Vernehmen nach ab dem 1. Juni auch private Feiern wieder erlaubt werden – im Außenbereich mit bis zu 20 Personen, im Inneren mit bis zu zehn Personen. Hier geht es unter anderem um Geburtstagsfeiern, Hochzeiten in kleinem Rahmen oder um Taufen. „Wir begrüßen die Überlegungen, Veranstaltungen schrittweise und unter Einhaltung der gebotenen Abstands- und Hygieneregeln wieder zu ermöglichen“, sagte Grünen-Landtagsfraktionschef Andreas Schwarz gestern auf Anfrage.

Während die Regierung um den künftigen Umgang mit größeren Veranstaltungen ringt, versuchen die Fraktionen im Landtag zu erreichen, dass sie in Krisenzeiten wie diesen wieder mehr Entscheidungsbefugnisse erhalten. Vor allem die Oppositionsfraktionen fühlten sich in den vergangenen Wochen von der Exekutive übergangen.

Die FDP legte gestern einen Gesetzentwurf vor, laut dem Einschränkungen von Freiheitsrechten wegen der Corona-Pandemie zukünftig nur noch mit der Zustimmung des Parlaments möglich sein sollen. „Wir brauchen jetzt keine allmächtige Regierung, sondern ein Parlament, das die Regierung kontrolliert“, sagte FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Auch der SPD-Rechtsexperte Boris Weirauch kritisierte, die Regierung könne nicht auf Dauer nur per Verordnungen agieren.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.05.2020