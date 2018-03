Baldauf mit 100 Prozent

Anzeige

Mainz.Eine herzliche Umarmung mit dem Nachfolger und rhythmisches Klatschen der CDU-Abgeordneten: Nach sieben Jahren als Oppositionsführerin hat Julia Klöckner gestern bewegt Abschied vom rheinland-pfälzischen Landtag genommen. Zwei Tage nach ihrer Vereidigung als Bundesagrarministerin leitete sie zum letzten Mal eine Sitzung der CDU-Fraktion und konnte so noch selbst verkünden: Ihr Vorgänger Christian Baldauf ist auch ihr Nachfolger als Fraktionschef. Der 50-jährige Pfälzer aus Frankenthal erhielt in geheimer Wahl die Stimmen aller CDU-Abgeordneten.

Er ist künftig der Gegenspieler von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Und er hatte nach dem geschlossenen Votum der CDU-Fraktion bei seiner Wahl Tränen in den Augen. Von einer „großen Ehrerbietung“ sprach er und von einem „großen Schuh, den ihr mir gerade angezogen habt“. Viel verändern will er nicht, denn „wir haben in den letzten Jahren alles richtig gemacht“.

Ganz alleine wird der Rechtsanwalt und zweifache Familienvater aber nicht die CDU in Rheinland-Pfalz führen, denn Klöckner will Landesvorsitzende bleiben und auf dem Parteitag im Herbst erneut dafür kandidieren. Ob sie nach zwei Niederlagen bei den vergangenen Landtagswahlen 2021 noch einmal als Spitzenkandidatin ins Rennen geht, lässt sie offen. Darüber werde zu gegebener Zeit entschieden. Auch Baldauf sagt dazu nichts. kn