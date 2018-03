Baldauf mit 100 Prozent gewählt

Anzeige

Dort wird jetzt Baldauf der Gegenspieler, und der hatte nach dem geschlossenen Votum der CDU-Fraktion bei seiner Wahl Tränen in den Augen. Klöckner gratulierte ihm herzlich und umarmte ihn. Die anwesenden Abgeordneten erhoben sich und boten den beiden stehende Ovationen dar.

„Große Ehrerbietung“

Baldauf schenkte Klöckner zum Abschied einen Schal mit der Aufschrift„You never walk alone“ und – da er in einem Männerchor singt – auf der Rückseite auch „You never sing alone“. Ganz alleine wird der Rechtsanwalt und zweifache Familienvater auch jetzt nicht die CDU führen, denn Klöckner will Landesvorsitzende bleiben und auf dem Parteitag im Herbst erneut für diese Position kandidieren.

Ob sie nach zwei Niederlagen bei den vergangenen Landtagswahlen 2021 noch mal als Spitzenkandidatin ins Rennen geht, lässt sie offen. Darüber werde zu gegebener Zeit entschieden. Auch Baldauf sagt dazu nichts, er ist glücklich mit der Rückkehr auf den Fraktionsvorsitz. Nach der Wahl sprach er von einer „großen Ehrerbietung“ und von einem „großen Schuh, den ihr mir gerade angezogen habt“. Viel verändern will er nicht, denn „wir haben in den letzten Jahren alles richtig gemacht“. Auch von Klöckners entschiedenem Kurs gegen die AfD wolle er nicht abrücken. Aber: Man müsse dafür sorgen, dass in ganz Deutschland der Rechtsstaat gelte. Dann werde sich die AfD schnell erledigt haben.

Zu Julia Klöckners Abschiedsumtrunk kam am Nachmittag auch Ministerpräsidentin Dreyer, um der neuen Bundesministerin „viel Erfolg“ zu wünschen. FDP-Chef Volker Wissing und die führenden Vertreter aller Fraktionen gingen ebenfalls zu dem Empfang, auf dem Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) vielen aus dem Herzen sprach, als er Klöckners Beitrag zu niveauvoller Debattenkultur würdigte, der dem Landtag nun verloren gehe.

