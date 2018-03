Bande hat offenbar Schrott geraubt

Anzeige

Heilbronn/Hanau.Spezialkräfte der baden-württembergischen Polizei haben in Hanau bei Frankfurt drei mutmaßliche Schrottdiebe festgenommen. Die Männer im Alter von 26, 34 und 37 Jahren sollen Schrott im Wert von etwa 370 000 Euro gestohlen haben, wie die Polizei mitteilte. Sie sollen vor der Festnahme den Verkauf vorbereitet haben. Die Bande, deren Mitglieder in Rheinland-Pfalz wohnen sollen, war laut Polizeiangaben in mehreren Bundesländern aktiv. Im Dezember soll einer der drei Verdächtigen zunächst in Mosbach einen Spezialanhänger mit Schrott gestohlen haben. Nachdem sich abzeichnete, dass der Täter auch für weitere Diebstähle verantwortlich war, übernahm die Kriminalpolizei Heilbronn die Ermittlungen. lhe