Banden sind vernetzt

Frankfurt.Knapp zwei Wochen nach dem Diebstahl hochwertiger Geräte aus Krankenhäusern in Hannover und Bielefeld hat der Zoll die Beute am Flughafen Frankfurt sichergestellt. In Paketen entdeckten Fahnder etwa 40 in Hannover gestohlene Endoskope (für die Spiegelung innerer Organe) im Wert von rund 1,2 Millionen Euro sowie weitere in Bielefeld gestohlene Geräte, wie das Landeskriminalamt gestern in Hannover mitteilte. Tatverdächtige konnten nicht ermittelt werden.

Laut Bundeskriminalamt (BKA) werden seit 2015 immer mehr hochwertige medizinische Geräte gestohlen. Mehr als 28 Millionen Euro Schaden seien so schon entstanden. Nach Erkenntnis der Landeskriminalämter und des BKA stecken hinter den Taten international agierende Banden. Sie seien meist auf Geräte aus der Inneren Medizin aus, ältere Geräte ließen die Täter stehen.

Schwangere gehören dazu

Die Apparate landen laut Polizei über Zwischenhändler wieder bei Anbietern in Deutschland und Europa, die sie dann weiterverkaufen. In Trier waren im vergangenen Jahr Männer verurteilt worden, die Medizingeräte nach Südamerika gebracht hatten. Dorthin sollten auch die nun sichergestellten Geräte kommen, vermuten die Fahnder. Bei den Tätern handele es sich um Gruppen, die arbeitsteilig vorgehen und zu denen auch Schwangere gehören. Bevor sie einbrechen, kundschaften sie die Kliniken aus. Teils werden Notausgänge manipuliert, oft ist die Beute nicht gesichert. lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 16.02.2019