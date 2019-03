Banges Warten in Reutlingen

Mannheim.Erst Stuttgart, dann Reutlingen? Der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim hat gestern noch nicht entschieden, ob in der zweiten Großstadt im Südwesten ein Dieselfahrverbot erlassen wird. Die Richter vertagten nach der Verhandlung ihr Urteil, das sie innerhalb von zwei Wochen in Aussicht stellten.

Das Urteil dürfte Signalcharakter haben, denn beim VGH sind

...