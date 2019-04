Bargeld, Doping, Medikamente: Zoll zieht Jahresbilanz

Frankfurt.Und Geld stinkt eben doch, zumindest für Aki. Der Vierbeiner von der Zoll-Dienststelle am Frankfurter Flughafen macht sich über sichergestellte Euro-Geldscheine her. Bei der gestrigen Vorstellung der Jahresbilanz 2018 gab Albrecht Vieth, Direktor des Hauptzollamts Frankfurt, bekannt, dass neben dem Schmuggel von Bargeld vor allem der durch das Internet geförderte Postschmuggel im vergangenen Jahr stark zugenommen hat. „91 Prozent der Aufgriffe kamen aus dem Postzentrum.“ Dabei seien viele Sendungen für den ausländischen Markt bestimmt. Ganz besonders lohnt sich der Einsatz im Postzentrum, wenn es um verbotene Dopingmittel oder Medikamente geht. So wurden bei mehr als 19 000 Aufgriffen fast 1,5 Millionen Tabletten und Ampullen sichergestellt – meist im Postverkehr. seko/lhe

