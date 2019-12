Barrierefreie Bahnhöfe

Das Einsteigen in Züge soll künftig einfacher sein. © dpa

Stuttgart.Damit Dutzende sanierungsbedürftige Bahnhöfe in Baden-Württemberg in den kommenden Jahren barrierefrei umgebaut werden können, hat das Kabinett die Weichen gestellt. Der Bedarf sei anhaltend hoch, sagte der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart bei der Vorstellung möglicher Projekte. Nach Angaben der Bahn sind von knapp 790 Bahnhöfen im Südwesten rund 400 sanierungsbedürftig. Am Dienstag hatte das Kabinett Eckpunkte für eine Rahmenvereinbarung mit der DB Station & Service gebilligt.

Mit Mitteln aus dem Bahnhofsmodernisierungsprogramm II können nach Angaben des Ministeriums in den kommenden zehn Jahren rund 50 Stationen umgebaut werden. Das Programm umfasst neben Rampen, Aufzügen und Infotafeln auch höhere Bahnsteige, um das Einsteigen zu erleichtern. Die ausgewählten Projekte liegen nahezu ausschließlich im südlichen Baden-Württemberg. Die Finanzierung des Pakets sei noch völlig ungeklärt, weil bislang mit kaum einer ausgewählten Kommune gesprochen worden sei, kritisiert der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Martin Rivoir. lsw/red

