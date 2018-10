Basis beklagt Fehler der Spitze

Bad Rappenau.Es ist schon 21 Uhr, als die Mitglieder zu Wort kommen. Gleich der erste Fragesteller beklagt die Fehler der SPD-Führung in Berlin. „Wir kriegen immer die Prügel ab“, sagt der Delegierte beim Parteitag der SPD im Landkreis Heilbronn. Dann bekommen die beiden Bewerber um den Vorsitz der Südwest-SPD ihr Fett ab. „Inhaltlich waren die Reden dürftig“, urteilt ein Genosse über die Vorstellungsreden von Landeschefin Leni Breymaier und ihrem Herausforderer Lars Castellucci.

In Bad Rappenau findet an diesem Abend der Auftakt zu einer dreiwöchigen Marathontour im Kampf um den SPD-Landesvorsitz statt, bei der sich Breymaier und der Nordbadener Castellucci der Basis vorstellen. Beide bekommen hier jeweils zehn Minuten Zeit für eine Vorstellungsrede. Breymaier darf beginnen. Sie spricht davon, dass die „SPD in den letzten 15 Jahren ihren Markenkern verloren hat“. Den müsse man wieder herstellen und dafür „ein paar Sachen reparieren“. Dass es ihr dabei um die Hartz IV-Reformen geht, sagt sie nicht. Sie will die SPD zu einer „Mitmachpartei“ machen: „Wir müssen mit den Leuten arbeiten, nicht für die Leute.“ Die seit zwei Jahren amtierende Chefin gibt sich kämpferisch, aber landespolitisch bleibt sie blass. Der Beifall ist nicht überbordend.

„Zuversicht ausstrahlen“

Castellucci beginnt mit Persönlichem, erzählt von seinem Vater, der 1959 aus Italien eingewandert ist. Im dunkelblauen Anzug und offenem Hemdkragen stellt er sich vor das Rednerpult und versucht sich als Mutmacher: „Ich möchte nicht, dass wir Trübsal blasen, sondern dass wir Zuversicht ausstrahlen.“ Niemand wähle einen verzagten Haufen. Mancher im Saal tut sich angesichts der Umfragen mit Werten um die elf Prozent für die Südwest-SPD erkennbar schwer mit solchen Gedanken. Die Partei brauche „Mut für neue Entwürfe, die das Land nach vorn bringen“. Der Beifall für ihn klingt etwas lauter.

Während Breymaier zunächst gar nicht auf die ein paar Stunden vorher angekündigte Bewerbung des Landtagsabgeordneten Sascha Binder als Generalsekretär eingeht, begrüßt Castellucci die Kandidatur gleich in seiner Rede. Aber schon der zweite Fragesteller kritisiert die Landeschefin für die Art, wie sie vor zwei Jahren ihre Wunschkandidatin Luisa Boos in dieses Amt gedrückt hat. Die Verknüpfung zwischen ihrer Wahl und der von Boos sei „nicht sein Verständnis von Demokratie“. Breymaier wirbt wieder für Boos, deren Arbeit sie in höchsten Tönen lobt: „Ich bin richtig stolz.“ Aber die Drohung, dass es sie beide nur im „Doppelpack“ gebe, wiederholt sie nicht. Castellucci verspricht jedem Kreisverband 5000 Euro, wenn man die hauptamtlich tätige Boos durch den ehrenamtlich arbeitenden Binder ersetzen würde. Der Hinweis, dass das Gehalt von Boos bei weitem nicht reiche für eine solche Zahlung, ist die einzige persönliche Spitze.

Die Einschätzung, dass Binder die Kampfabstimmung gegen Boos beim Parteitag am 24. November gewinnt, ist an der Basis weit verbreitet. Und man gewinnt nicht den Eindruck, dass Breymaier in diesem Fall die Brocken hinwerfen würde. Bisher werden der Parteichefin beim Mitgliederentscheid über den Vorsitz Vorteile gegenüber ihrem Herausforderer eingeräumt.

Einen Gewinner hat die erste Debatte nicht. Bei einem älteren Ehepaar teilen sich die Sympathien auf. Sie neigt eher zum Herausforderer, er sieht Breymaier als Amtsinhaberin zwar in der schwierigeren Rolle und findet, das habe sie ganz gut gemeistert. Einig sind sich beide in der Einschätzung, dass beide Reden ziemlich nichtssagend waren.

