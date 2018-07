Bauen soll billiger werden

Anzeige

Stuttgart.Nach einem eineinvierteljährigen Tauziehen haben sich Grüne und CDU über Eckpunkte für eine neue Landesbauordnung (LBO) geeinigt. Die Opposition kritisierte, dass die Regierung erst im Herbst einen ausformulierten Reformtext vorlegen will. „Unzählige Menschen in Baden-Württemberg suchen dringend bezahlbaren Wohnraum“, erklärte SPD-Oppositionschef Andreas Stoch.

In das politische Vakuum war gestern die AfD mit einem hastig formulierten Gesetzentwurf zur Lockerung der LBO gestoßen. Als „teuer und unsinnig“ kritisierte der Abgeordnete Anton Baron die Verpflichtung zum Bau von zwei Fahrradabstellplätzen je Wohnung und die vorgeschriebene Begrünung von Dächern und Fassaden in dicht bebauten Vierteln. Einhellig lehnten alle vier Fraktionen die isolierte Streichung dieser beiden Regeln ab. Aber immerhin brachten die Fraktionschefs Andreas Schwarz (Grüne) und Wolfgang Reinhart (CDU) am Abend vor der Landtagsdebatte den Kompromiss zustande. „Es braucht den Druck der AfD, dass sich die Koalition einigt“, spottete Baron.

Die Trophäe der CDU am Ende des monatelangen Streits ist die Streichung der bisher starren Regelung zum Bau von Fahrradstellplätzen. Nach der Reform sollen die Bauämter vor Ort „bedarfsorientiert“ über die Zahl entscheiden. „Das kann mal null sein, mal auch drei oder mehr für große Wohnungen“, sagte Schwarz. Im Gegenzug konnten die Grünen durchsetzen, dass die Vorgaben zur Begrünung bei der Reform nicht angetastet werden. Als Erfolg verbuchte er, dass künftig Leerrohre für Ladestationen „zur Förderung von Elektromobilität“ verlegt werden müssen.