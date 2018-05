Bauer lehnt Übergabe ab

Anzeige

Ermittlungen in Heidelberg

In Heidelberg ermittelt bereits die Staatsanwaltschaft wegen zwölf Fällen an der dortigen PH. In Mannheim sind Vorermittlungen wegen eines Falles an der Universität im Gange. An der Konstanzer Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung waren in 70 Fällen Zulagen fehlerhaft vergeben worden. In einer Vorprüfung lotet die Staatsanwaltschaft aus, ob ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden muss.

Bauer sagte, in der Diskussion über die Zulagenaffäre an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen sei nicht unbedingt das Interesse an der Qualität der Lehre vorrangig. Sie frage sich, ob da nicht „viel Revanche und Rechnungsbegleichung mit im Spiel“ sei.

Der Untersuchungsausschuss soll die Vorgänge rund um die Gewährung der Extra-Zahlungen an der Ludwigsburger Hochschule klären. Im Fokus stehen auch das Krisenmanagement sowie mögliche Pflichtverletzungen von Bauer. lsw

