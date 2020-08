Bauern beklagen steigende Kosten

Mainz/Bad Ems.Politische Vorgaben steigern laut einem Branchenverband die Kosten von Landwirten bei ihrer Tierhaltung in Rheinland-Pfalz. Die Debatte über mehr Abstände für Sauen in Ställen und das Verbot der betäubungslosen Kastration von Ferkeln zum Beispiel zwängen Bauern zu neuen Investitionen, sagte der Sprecher des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd, Andreas Köhr. Die Bauern seien zwar einverstanden mit mehr Tierwohl. „Aber die Kosten der Umsetzung werden nicht ausgeglichen.“ Der Lebensmittelhandel sei so mächtig, dass keine höheren Milchpreise durchzusetzen seien. lrs (Bild: dpa)

