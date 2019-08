Bauern rechnen mit durchschnittlicher Ernte

Stuttgart.Aufatmen bei den Landwirten in Baden-Württemberg: Trotz trockener und sehr heißer Phasen fahren sie in diesem Jahr eine durchschnittliche Ernte ein. „Auch in diesem Jahr haben wir baden-württembergischen Bauern immer wieder zur rechten Zeit Regen erhalten“, sagte der Präsident des Landesbauernverbandes (LBV) Joachim Rukwied, in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg). Die anfängliche Hoffnung auf eine Top-Ernte sei in der zweiten Juni-Hälfte durch hohe Temperaturen Richtung 40 Grad und Trockenheit zerstört worden. Dennoch reichte es bei den meisten Pflanzen für Durchschnitts-Erträge. Auch die Qualität sei zufriedenstellend. Unser Bild zeigt einen Mähdrescher, der in Langenenslingen-Andelfingen (Landkreis Biberach) ein Getreidefeld mit Wintergerste aberntet. lsw

