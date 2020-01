Baumann freut sich auf Berlin-Job

Stuttgart.Für Andre Baumann ist es ein fliegender Wechsel. Bereits in der nächsten Woche wird der Umwelt-Staatssekretär erstmals für die baden-württembergische Landesregierung in der Bundeshauptstadt die politischen Strippen ziehen. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung“, sagte der 46-jährige Grünen-Politiker am Mittwoch zu seiner tags zuvor erfolgten Ernennung zum „Bevollmächtigten des Landes Baden-Württemberg beim Bund“.

Als Schwerpunkte seiner Arbeit nannte Baumann die Wahrung der Landesinteressen bei der Energiewende und in der Landwirtschaftspolitik. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) attestierte seinem neuen Statthalter in Berlin „profunde Kenntnisse und ein umfassendes Rüstzeug“. Den Schwetzinger kenne er als „guten Netzwerker und sachorientierten Politiker“.

Baumann ist als Chef der Landesvertretung Nachfolger des Kretschmann-Vertrauten Volker Ratzmann, der als Lobbyist zur Deutschen Post wechselt und Ende Januar aus dem Landesdienst ausscheidet. Während der Vorgänger aus Berlin stammt, ist Baumann in der Kurpfalz verwurzelt. In Schwetzingen, wo die Familie wohnt, will er sich bei der Wahl 2021 um das Landtagsmandat bewerben, nachdem der Grünen-Politiker Manfred Kern seinen Rückzug aus der Landespolitik angekündigt hat. An diesem Freitag wird sich entscheiden, ob Kern bei der OB-Wahl im Juni im südhessischen Bensheim antreten wird. pre (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.01.2020