Beauftragter soll kommen

Stuttgart.Die Zahl antisemitischer Straftaten steigt auch in Baden-Württemberg. Deshalb fordern die Stuttgarter Landtagsfraktionen von Grünen, CDU, FDP und SPD mit einem gemeinsamen Antrag von der Landesregierung ein klares Zeichen gegen Judenfeindlichkeit. Noch in der aktuellen Debatte zu dem Antrag „Antisemitismus entschlossen bekämpfen“ sagt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gestern im Landtag dieses Zeichen zu: Baden-Württemberg bekommt als zweites Bundesland nach Rheinland-Pfalz einen Antisemitismus-Beauftragten. Die Stelle, verspricht Kretschmann dem Parlament, solle schnell im Staatsministerium eingerichtet werden. Nach gestern am Rande der Plenarsitzung bestätigten Medieninformationen soll der Staatsministeriums-Beamte Michael Blume diese Funktion übernehmen, Ansprechpartner für jüdische Bürger sein und Maßnahmen gegen Judenfeindlichkeit anstoßen und koordinieren.

Klare Positionierung

Wie nötig eine klare Positionierung der Politik in Sachen Antisemitismus ist, wird im hitzigen Verlauf der Debatte klar. „Viele der größten Judenfeinde, die Moslems, wurden durch die Flüchtlingspolitik der Regierung ja überhaupt erst ins Land geholt“, sagte AfD-Fraktionschef Bernd Gögel. Für die AfD, macht Gögel klar, fallen einzelne antisemitische Äußerungen in eigenen Reihen schlicht unter Meinungsfreiheit. Eine Aussage, die bei den anderen Fraktionen ungläubiges Gelächter, aber auch wütenden Protest auslöst. „Antisemitische Äußerungen sind keine Meinungsfreiheit, sondern Straftaten“, so SPD-Fraktionschef Andreas Stoch. Einhellig enthält sich die AfD bei der namentlichen Abstimmung über eine klare Positionierung des Parlaments und mag der Aussage nicht zustimmen, dass der Landtag „Antisemitismus, Judenfeindlichkeit und jede Form davon“ generell verurteilt.