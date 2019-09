Bedarf so hoch wie nie

Frankfurt.Rekordverbrauch wegen Trockenheit und trotzdem ausreichend Trinkwasser: Um die Versorgung von Millionen Menschen im Rhein-Main-Gebiet zu gewährleisten, muss nach Angaben des zuständigen Unternehmens, Hessenwasser, weiter in Pumpen, Speicher und Leitungen investiert werden. Als problematisch hätten sich in den vergangenen zwei Jahren vor allem die extremen Spitzenwerte beim Verbrauch an heißen Tagen erwiesen. „Darauf ist die Versorgungsinfrastruktur insgesamt derzeit nicht ausgelegt“, sagte die Geschäftsführerin von Hessenwasser, Elisabeth Jreisat, am Freitag in Frankfurt.

Ende Juni hatte Hessenwasser einen Rekordwert beim Trinkwasserbedarf registriert. Am 26. Juni waren es demnach 426 312 Kubikmeter, dies lag noch einmal zwei Prozent über dem im Vorjahr aufgestellten seitherigen Höchstwert. Hintergrund seien das Bevölkerungswachstum in der Region und die beiden trockenen Sommer 2018 und 2019 als Auswirkungen des Klimawandels. lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 21.09.2019