Bedenkzeit für Verbände

Stuttgart.Ein Spitzengespräch unter Leitung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mit den muslimischen Verbänden über die flächendeckende Einführung des islamischen Religionsunterrichts hat keine sichtbare Annäherung gebracht. Die vier beteiligten Dachorganisationen erhielten eine letzte Bedenkzeit. Bis Montag müssen sie entscheiden, ob sie sich an der geplanten Stiftung beteiligen, die als Ansprechpartner des Landes für die inhaltliche Ausgestaltung des Schulfaches dienen soll. „Es gibt keinen Verhandlungsspielraum mehr“, erklärte ein Regierungssprecher nach dem eineinhalbstündigen Treffen, an dem auch Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) teilnahm. Der Sprecher betonte, die Regierung habe schon vor dem Gespräch Zugeständnisse gemacht.

Mit der Stiftungslösung will die grün-schwarze Regierung die flächendeckende Einführung des islamischen Religionsunterrichts ab kommendem Schuljahr sichern. Die Verbände sollen im Vorstand nur zwei der fünf Mitglieder stellen. Ob sie einwilligen, blieb gestern Abend unklar. Besonders umstritten ist die Zusammenarbeit mit dem Dachverband Ditib, dem zu große Nähe zum türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vorgeworfen wird. Bisher gibt es in Baden-Württemberg islamischen Religionsunterricht nur als Modellprojekt für gut 6000 Schüler. Der Runde Tisch Islam schätzt, dass der Unterricht für 180 000 Schulkinder in Frage käme. pre

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019