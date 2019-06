Beginn des Computerzeitalters

Wiesbaden.Der Digitalpakt für die Schulen nimmt in Hessen konkrete Formen an. Nicht nur Kultusminister Alexander Lorz (CDU) und seine für digitale Entwicklung zuständige Kabinettskollegin Kristina Sinemus (parteilos), sondern auch Ministerpräsident Volker Bouffier und Finanzminister Thomas Schäfer (beide CDU) stellten am Montag in Wiesbaden das Konzept dafür vor. Ihre wichtigste Botschaft: Zu den 372 Millionen Euro, die der Bund für die Ausstattung der Schulen mit schnellem Internet und Computern zugesagt hat, werden Land und Kommunen in Hessen noch eigenes Geld drauflegen, so dass rund eine halbe Milliarde Euro für diesen Zweck bereitstehen.

Das große Aufgebot aus der Landesregierung bei der Verkündung des Digitalpakt-Konzepts sollte laut Bouffier auch die Wichtigkeit des Projekts unterstreichen, das die schwarz-grüne Koalition diesem einräumt. „Bildung und Digitalisierung haben einen herausragenden Stellenwert“, betonte der gerade von der Krisensitzung der CDU-Führung in Berlin zurückgekehrte Regierungschef. Und damit gar nicht erst der Eindruck entsteht, in hessischen Schulen werde jetzt nur noch mit Tablets und Smartphones gearbeitet, fügte er hinzu: „Wir ergreifen die Chancen der Digitalisierung, ohne auf Bücher und bewährte Lernmethoden zu verzichten.“

Trick zur schnellen Umsetzung

Damit das möglichst schnell umgesetzt werden kann, bedient sich die Regierung eines Tricks: Das Gesetz soll nicht auf dem zeitraubenden Weg in den zuständigen Ministerien ausgearbeitet, sondern schon in der nächsten Woche von den Regierungsfraktionen CDU und Grüne im Landtag eingebracht werden. Bouffier nannte als Ziel, dass noch in diesem Jahr die ersten Förderanträge hessischer Schulen bewilligt werden können. Der Bund nannte als Bedingung für seine Geldzuwendung an die Schulen, dass die Städte und Landkreise als Schulträger noch einmal zehn Prozent der bewilligten Summe als Eigenmittel dazulegen. Dabei bleibt es auch, doch stockt das Land die Gelder noch einmal auf 25 Prozent auf, so dass pro Schüler in den fünf Jahren des Digitalpakts zusammen 540 Euro zur Verfügung stehen sollen.

Aber mit der Anschaffung von Computern ist es natürlich nicht getan. Geplant ist auch ein Lernportal, zu dem nur Schüler und Lehrer Zugang haben sollen. Das soll auch Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes Rechnung tragen. Mindestens ebenso wichtig ist Lorz, dass die Fortbildung der Lehrer in Sachen Medienkompetenz und Digitalisierung massiv verstärkt wird. Mehr als 8500 Lehrkräfte hätten bereits Fortbildungsangebote genutzt, jetzt sollen es noch deutlich mehr werden.

Die Schüler sollen in die Lage versetzt werden, Medieninhalte sowohl zu nutzen als auch zu bewerten. Dazu sollen auch digitale Schülerlotsen oder Medienscouts aus höheren Klassen beitragen. Weitere Unterstützung wird von einer „Servicestelle für verantwortungsvolle Mediennutzung“ erhofft, die auch mit dem vom Land eingesetzten Rat für Digitalethik zusammenarbeiten werde.

Digitalministerin Sinemus versprach, auch den Ausbau der Versorgung mit Glasfaserkabel voranzutreiben. Für 1449 der rund 2000 hessischen Schulen sei der Anschluss an das Glasfasernetz bereits erfolgt, projektiert oder genehmigt. Die anderen sollten folgen, gerade im ländlichen Bereich. Für den technischen Support der Computer sind laut Bouffier die Kommunen als Schulträger zuständig. Er schloss nicht aus, dass sie sich dabei auch externer Dienstleister bedienen werden.

Die Vereinigung hessischer Unternehmerverbände begrüßte den aufgestockten Anteil des Landes. Dagegen nannte es der SPD-Politiker Christoph Degen einen „schlechten Witz“, dass die Regierung nur 60 Millionen Euro beisteuern wolle und noch einmal ebenso viel den Kommunen aufbürde.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 04.06.2019