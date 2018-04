Begründung zum Urteil kommt später

Anzeige

Leipzig/Stuttgart.Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig will in rund drei Wochen die Begründung des Fahrverbots-Urteils vom 27. Februar dieses Jahres vorlegen. „Sobald die Urteile nebst Begründung den Verfahrensbeteiligten zugestellt worden sind, werden sie auf der Website veröffentlicht. Damit ist voraussichtlich Mitte Mai zu rechnen“, sagte eine Sprecherin des Gerichts dieser Zeitung auf Anfrage. Damit verzögert sich die mit Spannung erwartete Urteilsbegründung.

Bislang hieß es, diese solle etwa zwei Monate nach dem Urteil vorliegen, also Ende April. Die Leipziger Richter hatten Ende Februar entschieden, dass Diesel-Fahrverbote erlaubt sind, um die Luftverschmutzung in Stuttgart und Düsseldorf zu reduzieren, damit die Grenzwerte eingehalten werden können. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) erklärte bereits, dass Fahrverbote in Stuttgart unumgänglich seien.

Fokus auf Gesundheitsschutz

Andreas Schwarz, Landtagsfraktionschef der Grünen, sagte gestern, man wolle die Urteilsbegründung sorgfältig prüfen und dann das weitere Vorgehen festlegen. „Danach werden wir entscheiden, ob wir den Luftreinhalteplan der Stadt Stuttgart aktualisieren“, so Schwarz weiter. Zentral sei, dass der Gesundheitsschutz gewährleistet sei – und dass die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen gewahrt bleibe. mis