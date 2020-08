Bei Anruf Hilfe – Besuch beim Bereitschaftsdienst

Kassel/Frankfurt.„Servicestelle 116 117, Sie hatten um Rückruf gebeten?“, sagt Svenja Braungart. Die 25-Jährige steht an einem hohen Tisch in der sogenannten Dispositionszentrale der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) in Kassel. Die Sonne ist gerade untergegangen, in dem Raum herrscht reger Betrieb. An vielen Tischen wird telefoniert, vor den 15 Mitarbeitern leuchten Bildschirme mit Informationen über die eingehenden Anrufe und Anrufer.

Auch Corona-Tests koordiniert

Wer hier in der Leitung landet, hat den Ärztlichen Bereitschaftsdienst (ÄBD) angerufen. Wenn die Haus- oder Facharztpraxis schon geschlossen hat oder gerade Wochenende ist, sichert der Bereitschaftsdienst die medizinische Versorgung in Fällen, die keine akuten Notfälle sind. Neben der Möglichkeit eines Besuchs bei einem Arzt in einer der 70 ÄBD-Zentralen gibt es die kostenlose Hotline 116 117.

Die Nummer ist 365 Tage im Jahr rund um die Uhr erreichbar und leitet Anrufer zu den sogenannten Terminservicestellen (TSS), die Patienten mit einer dringenden Überweisung innerhalb von vier Wochen einen Termin beim Haus- oder Facharzt vermitteln. Am Nachmittag kommt eine zusätzliche Funktion hinzu: Anrufer mit medizinischen Problemen werden an Braungart und ihre Kollegen weitergeleitet. Zwei Dispositionszentralen gibt es in Hessen: Frankfurt und Kassel. Ist eine überlastet, kann die andere sie unterstützen. Während der Pandemie wurden über die 116 117 auch Corona-Tests koordiniert und Hilfen bei der Arztsuche gegeben.

In Nordhessen arbeiten 80 Mitarbeiter. Auch wenn der Raum wie ein Call-Center aussieht und ähnlich funktioniert: Wer hier arbeitet, ist keine ungelernte Telefonkraft. Alle haben einen medizinischen Hintergrund, sind beispielsweise Krankenpfleger oder Rettungssanitäterin. Braungart ist medizinische Fachangestellte. Heute hat sie die besorgte Mutter eines fiebrigen Kindes in der Leitung – ein typischer Fall.

„Wie hoch ist die Temperatur aktuell?“, fragt die 25-Jährige. Ist der Junge grundsätzlich gesund gewesen? Was für Medikamente wurden verabreicht? An dieser Stelle ist für Braungart Schluss. Wenn es um Medikamente geht, muss ein Arzt ran. Der sitzt nebenan am Telefon. Sind die Patienten nicht mobil, können die Mitarbeiter auch ein Hausbesuch-Ersuchen an einen Arzt stellen. Dieser bewerte den Fall und entscheide, ob er zum Patienten gehe.

Lebensbedrohliche Notfälle sind nicht Aufgabe des ÄBD, sondern des Rettungsdienstes mit der Nummer 112. Daher seien die Mitarbeiter auch geschult, auf bestimmte Schlüsselworte zu hören, sagte Jörg Kuntzsch, Teamleiter Patientenservice. Das sei „grundsätzlich alles, was Herz-Kreislauf betrifft“. Auch stark blutende Wunden seien ein Fall für Rettungswagen und Klinik.

Zeiten höchster Belastung für die Zentralen sind Feiertage und Brückentage. Da häuften sich die Anfragen von Menschen, die Rezepte für Medikamente bräuchten. lhe

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 06.08.2020