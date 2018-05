„Bei den neuen EU-Regeln wird Panik geschürt“

Anzeige

Wiesbaden.Da haben sich die deutschen Datenschützer jahrelang dafür eingesetzt, die vergleichsweise strengen deutschen Regeln auch zum Maßstab für das europäische Recht zu machen, und damit auch weitgehend Erfolg gehabt. Und dann das: „Da wird Panik geschürt und Geldmacherei betrieben“, empört sich der hessische Datenschutzbeauftragte Michael Ronellenfitsch (Bild) gestern in Wiesbaden. Vor Inkrafttreten der neuen EU-Richtlinie am 25. Mai sind nach seinen Angaben Firmen unterwegs, die vor allem kleine und mittlere Betriebe sowie Arztpraxen vor unübersehbaren Neuerungen beim Datenschutz warnen und zu deren Bewältigung für viel Geld ihre Dienste anbieten.

Externe Berater vielfach unnötig

Michael Ronellenfitsch Der in Mannheim geborene Rechtsprofessor Michael Ronellenfitsch hat seit 2003 die Position des hessischen Datenschutzbeauftragten inne. Mit seinen derzeit 42 Mitarbeitern überwacht er die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen sowohl bei den Stellen des Landes Hessen und der Kommunen als auch bei privaten Unternehmen, Versicherungen und Vereinen. Außerdem berät er Landtag und Landesregierung bei Gesetzen mit Bedeutung für den Datenschutz, so bei dem gerade verabschiedeten Gesetz zu Datenschutz und Informationsfreiheit. Ob der 72-Jährige auch nach der Landtagswahl im Amt bleiben will, ließ Ronellenfitsch offen. kn

Ronellenfitsch hält das in aller Regel für überflüssig und zweifelt an der Seriosität solcher Firmen. Denn: An den in Deutschland geltenden Datenschutzbestimmungen ändere sich überhaupt nichts Dramatisches. „Wer sich schon bisher an den Datenschutz gehalten hat, der braucht nichts zu befürchten“, versichert der Experte, der sich zusammen mit seinen Mitarbeitern bei Vorträgen und Schulungen bemüht, den Betroffenen die Ängste zu nehmen. Schließlich habe sich sogar schon manche Kommune breitschlagen lassen, externe Berater anzustellen, die sie gar nicht brauche.

Was die Datenschutz-Grundverordnung der EU vorsieht, ist die Verhängung von Bußgeldern bei Verstößen gegen den Datenschutz, wie es sie in Deutschland schon lange gibt. Dasselbe gelte für die Benennung von Datenschutzbeauftragten in Behörden und Betrieben.