Bei der Eisrettung zählt jede Sekunde

Frankfurt.Jochen Schneider hat gerade seinen ersten Tauchgang unter Eis hinter sich, da mimt der Frankfurter Feuerwehrmann auch schon ein Unglücksopfer, das im Eis des zugefrorenen Teichs im Frankfurter Ostpark eingebrochen ist. Die Rettung naht in diesem Fall ganz besonders schnell, denn Schneiders Kollegen von der Wasserrettung der Frankfurter Feuerwehr stehen am Ufer schon in ihren orangenfarbenen

...