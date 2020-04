Bei Politikern wächst Frust über Eil-Urteile

Stuttgart/Mannheim.Der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB akzeptiert die politischen Vorgaben zum Schutz vor Corona-Ansteckungen und verzichtet in diesem Jahr auf die traditionellen Kundgebungen zum 1. Mai. „Das ist schmerzlich“, sagt für den DGB Baden-Württemberg Landeschef Martin Kunzmann. Umso mehr ärgert den Gewerkschafter, dass in Stuttgart vom Bundesverfassungsgericht Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen genehmigt wurden: „Uns stößt extrem bitter auf, dass Nazis und Rechtsradikale wieder auf die Straßen gehen dürfen, während Demokraten vernünftig sind und sich an die Regeln halten.“

Ihre Staatstreue bringt den Gewerkschaftern ein Lob von CDU-Innenminister Thomas Strobl ein. „Diese Entscheidung ist vernünftig und verantwortungsbewusst“, betont der. Dass aber ansonsten die Akzeptanz der Corona-Einschränkungen sinkt, zeigt die anschwellende Klagewelle von Unternehmen und Bürgern. Allein beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) sind bisher 27 Eilanträge und 22 Normenkontrollverfahren eingegangen. „Schwerpunktmäßig klagen Verkaufsstellen und Dienstleistungsbetriebe gegen die Schließungen“, erläutert der VGH-Sprecher. Der 1. Senat des obersten Verwaltungsgerichts im Land ist allein mit diesen Verfahren beschäftigt.

Kretschmann verärgert

Heiß gestritten wird derzeit um das Verkaufsverbot für größere Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Fläche. Dazu ist in Mannheim auch ein Verfahren anhängig. Aber die bayerischen Kollegen haben diese Grenze bereits als verfassungswidrig eingestuft. Die Richter wollen nicht einsehen, warum große Baumärkte öffnen dürfen, aber Möbelhäuser nicht. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), so heißt es in Regierungskreisen, „war ein bisschen beleidigt über die Richter“. Dabei haben ihn seine Minister Guido Wolf (Justiz) und Nicole Hoffmeister-Kraut (Wirtschaft) schon vor Erlass dieser Grenzziehung vor den rechtlichen Risiken gewarnt. Schmallippig kündigt der Grünen-Regierungschef am Dienstag an: „Da werden wir mit Rücksicht auf die Urteile Arrondierungen vornehmen müssen.“

In Grünen-Kreisen fällt die Juristenschelte deutlich aus. „Mancher Richter hat den Gong noch nicht gehört“, sagt einer von ihnen mit Blick auf die Gefahren von Covid-19. Überhaupt herrscht bei Grün-Schwarz gerade ein wenig verkehrte Welt: Die sonst so freiheitsliebenden Grünen beharren stärker auf dem Schutz von Leib und Leben und sind bereit, dafür andere Grundrechte härter einzuschränken. Die CDU-Seite pocht dagegen auf Lockerungen. Hoffmeister-Kraut fordert zum Beispiel die unverzügliche Freigabe des Handels.

Demos aus dem Ruder

Eher weniger gut ist zur Zeit auch Stuttgarts OB Fritz Kuhn (Grüne) auf die vom Bundesverfassungsgericht auch in Corona-Zeiten hochgehaltene Demonstrationsfreiheit zu sprechen. Die Richter brachten die Landeshauptstadt in eine schwierige Situation, als sie vor Wochenfrist ein Demo-Verbot aufhoben. Am Wochenende kamen dann zur Kundgebung gegen die Einschränkung der Grundrechte statt der angemeldeten 100 Personen mehr als 300, vielleicht sogar 500, die Regeln für den Mindestabstand wurden nicht eingehalten. Für diesen Mittwoch und den Samstag hat der Initiator Michael Ballweg weitere Demos angemeldet. Der IT-Unternehmer will Druck erzeugen, dass es zu vorgezogenen Neuwahlen in Deutschland kommt. Ballweg träumt, bis zu 2000 Menschen zu mobilisieren. Ein Alptraum für das Ordnungsamt. Denn für so viele Menschen gibt es in der Stadt keinen Platz, auf dem sich die Abstandsregeln einhalten ließen.

In dieser Frage ist Strobls Innenministerium eher aufseiten der Verfassungsrichter. Notwendig sei die Prüfung des Einzelfalls. Es sei üblich, dass ein Ordnungsamt in heiklen Situationen mit dem Versammlungsleiter nach Lösungen sucht. Ein Sprecher betont: „Die Versammlungsfreiheit ist in einer Demokratie ein hohes Gut.“

