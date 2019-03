Bei Rückfall droht Fahrverbot

Wiesbaden.Dieser Warnschuss soll jugendlichen Kriminellen gleich zu Beginn ihrer Alkohol-, Drogen- oder Prügelkarriere wehtun: Wirst Du noch mal erwischt, kann Dein Führerschein ganz schnell weg sein. Mit dem Projekt „Gelbe Karte“ setzt Hessen ganz bewusst auf eine erzieherische Präventionsmaßnahme. Und das offenbar mit Erfolg. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 760 dieser Verwarnungen ausgesprochen. Das ist der Höchstwert seit dem Start des Pilotprojekts im Jahr 2014. Gleichzeitig ist die Rückfallquote mit 11,3 Prozent nach Angaben des Innenministeriums auf einen Tiefstand gesunken.

„Die ‘Gelbe Karte’ soll verhindern, dass junge Menschen auf die schiefe Bahn geraten“, sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Wenn sich Jugendliche nicht an die Regeln hielten oder Straftaten begingen, müsse der Staat so früh wie möglich ein leicht verständliches Warnsignal aussenden. „Die Botschaft lautet: Wenn Du so weitermachst, hat das Konsequenzen.“

Mit der „Gelben Karte“ sollen Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 30 Jahren durch Androhung des Führerscheinentzugs vor allem vor Alkohol- und Drogenkonsum, Gewaltdelikten und Straftaten im Straßenverkehr gewarnt werden. Konkret geht es um Vorfälle, die sich auf die Eignung zum Führen eines Fahrzeugs im Straßenverkehr auswirken können. Die Polizei registriert sie und informiert die Führerscheinstelle. Der Behördenbrief wird dann an die Betroffenen auf extra gelbem Papier verschickt.

Wiesbaden als Erstes dabei

Die Behörde kann dann als federführende Stelle die Verwarnung aussprechen. Die Polizei soll sie durch das intensive Ausschöpfen der bereits bestehenden rechtlichen Möglichkeiten unterstützen. Den Rahmen bietet Paragraf 2 Absatz 12 des Straßenverkehrsgesetzes. Als Erstes war in Hessen das Gemeinschaftsprojekt des Polizeipräsidiums Westhessen mit der Stadt Wiesbaden an den Start gegangen. Die hessischen Pioniere der „Gelben Karte“ in Wiesbaden setzen bereits seit dem Jahr 2010 auf diesen Präventionsansatz. 1526 „Gelbe Karten“ wurden von April 2010 bis Ende 2018 bislang ausgesprochen.

Vor allem der Besitz von Drogen war der Anlass dafür, aber auch Delikte wie Körperverletzung und das Fahren ohne Fahrerlaubnis, wie eine Sprecherin des Ordnungsamtes in der Landeshauptstadt berichtet. Hessens größte Stadt Frankfurt ist Ende 2013 dem Projekt beigetreten. Von 2014 bis Anfang 2019 wurde die „Gelbe Karte“ in Frankfurt rund 100 mal versandt. Am häufigsten seien Körperverletzungsdelikte die Ursache, erklärte ein Sprecher des Frankfurter Ordnungsamtes.

Die Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen bewertet das Projekt kritisch und spricht von einer „rechtlichen Grauzone“ mit vielen Unklarheiten. So sei unklar, ob alle Delikte gleich welchen Schweregrades in die Bewertung über die Eignung für den Straßenverkehr bei der „Gelben Karte“ miteinbezogen werden, erklärte die Vorsitzende Theresia Höynck, die an der Universität Kassel Rechtswissenschaften lehrt. Es gebe auch keine belastbare Grundlage für die Annahme, dass das Begehen von Straftaten außerhalb des Straßenverkehrs sich auf die Eignung zur Führung von Fahrzeugen auswirke.

Die Gewerkschaft der Polizei bewertet die Maßnahme grundsätzlich positiv. Der Führerschein sei ein hohes Gut und der Verlust von Mobilität für viele Menschen schmerzhaft, sagte Landeschef Andreas Grün. Daher könne die „Gelbe Karte“ schon ein Instrument sein, Jugendliche zur Räson zu rufen. Allerdings verzichteten gerade in Ballungsräumen immer mehr Menschen mittlerweile auf einen Führerschein, schränkte Grün ein. Die vom Innenministerium vorgelegten Zahlen wiesen auf eine präventive Wirkung hin.

Kritischer sieht das Projekt der Förderverein JVA Holzstraße, der sich dafür einsetzt, das Risiko von Rückfall-Kriminalität bei jungen Gefangenen zu vermindern. Nach Aussage des Vereinsvorsitzenden Ulrich Westermann werde über einen positiven Ansatz viel mehr erreicht als mit der Androhung von Strafen. Der Verein setzt bei seiner Präventionsarbeit auf berufliche Förderung oder den Ausbau sozialer Kompetenzen.

