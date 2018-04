Beitragsfreie Kita beschlossen

Anzeige

Ein weiterer Streitpunkt im Landtag war die Finanzierung der Beitragsentlastung in den Kommunen. Dafür zahlt das Land den Städten und Landkreisen eine Pauschale von 135,60 pro Kind und Monat. SPD und Linke halten das für zu wenig. Im Durchschnitt liege der Beitrag über 200 Euro, sagte Merz. Grüttner verwies dagegen auf die Stadt Frankfurt, wo Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) Beitragsfreiheit für alle Stunden angekündigt habe und sagte, das Geld vom Land reiche auch dafür aus. FDP-Fraktionschef Rene Rock setzt mit seiner Kritik an anderer Stelle an. Er nennt die Beitragsfreiheit ein Wahlgeschenk und meint, das Geld hätte besser für eine Qualitätsverbesserung in den Kindergärten ausgegeben werden sollen. Die betroffenen Eltern können den Streit gelassen sehen: Sie müssen nichts unternehmen, um die Beitragsfreiheit ab 1. August zu bekommen. Die entsprechenden Anträge haben die Kommunen zu stellen – und werden es wohl auch tun.

