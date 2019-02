Belastung in Gastrobranche nimmt zu

Stuttgart.70 Prozent der Beschäftigten im südwestdeutschen Hotel- und Gaststättengewerbe lehnen eine Ausweitung der täglichen Arbeitszeit auf bis zu zwölf Stunden ab. Das ergibt sich aus einer Umfrage der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) bei gut 1000 Beschäftigten der Branche in den Ländern Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. 19 Prozent fänden eine höhere Tagesarbeitszeit gut, wenn dabei die wöchentliche Arbeitszeit nicht steigt. „Die aktuelle Diskussion um den Zwölf-Stunden-Arbeitstag geht völlig an der Lebensrealität der Beschäftigten vorbei und schadet so der Attraktivität des Gastgewerbes weiter“, warnt NGG-Landeschef Uwe Hildebrandt. Schon jetzt gebe es eine Fachkräftekrise.

Die Gewerkschaften mobilisieren seit Monaten gegen die vom Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) geforderte Flexibilisierung der Höchstarbeitszeit. In der baden-württembergischen Regierung suchen Grüne und CDU vergeblich nach einer gemeinsamen Linie. CDU-Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut will eine tägliche Höchstarbeitszeit von zwölf Stunden zulassen und im Gegenzug die maximale Wochenarbeitszeit von derzeit 60 auf 54 Stunden senken. Die Grünen blockieren dies, rücken selbst aber nicht mit einer eigenen Position heraus.

An diesem Freitag startet nun die CDU-geführte Regierung von Nordrhein-Westfalen eine Initiative im Bundesrat, die auf Hoffmeister-Krauts Linie liegt. Wie sich Baden-Württemberg zu diesem Vorstoß stellt, ist offen. „Die Abstimmungsgespräche dauern an“, heißt es im Wirtschaftsministerium. Eile sei nicht geboten, da bei der heutigen Einbringung die Länderkammer keine Abstimmung vorgesehen ist.

Fachkräftemangel als Risiko

Aus den Angaben der Beschäftigten schließt Hildebrandt, dass die Mitarbeiter in Hotels und Gaststätten mit ihrer aktuellen Arbeitszeit eher unzufrieden sind. 45 Prozent stimmen dieser Aussage zu. 81 Prozent der Befragten gaben an, ihre Belastung habe in den letzten Jahren zugenommen, weil Dienstpläne sich ändern oder Krankheitsvertretungen notwendig sind. „Kellnern bis 65 ist nicht möglich“, sagt NGG-Sekretär Alexander Münchow. 62 Prozent der Beschäftigten würden lieber kürzer arbeiten, nur zwei Prozent länger.

Eine Ausdehnung der Höchstarbeitszeit führe zu schlechteren Arbeitsbedingungen und schade der Branche, warnt Münchow. Der Mangel an Fachkräften werde sich weiter verschärfen. Münchow: „Unserer boomenden Branche droht eine Servicewüste.“

Für die SPD-Opposition stellt sich der Landtagsabgeordnete Boris Weirauch an die Seite der Gewerkschaften. Die Umfrage belege deutlich, wie angespannt die Situation für die Beschäftigten der Branche schon jetzt sei. „Dass die Landesregierung vor diesem Hintergrund auf die Idee kommt, den Schutz der Arbeitnehmer abzubauen und die tägliche Arbeitszeit auf zwölf Stunden erhöhen will, ist völlig unverständlich“, erklärt Weirauch. Das sei ein „Generalangriff auf die Beschäftigten in Hotels und Restaurants wie in vielen anderen Bereichen“.

