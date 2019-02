Beschäftigte der Länder im Streik

Mainz/Karlsruhe.Bei einem Demonstrationszug durch Mainz und einer anschließenden Kundgebung haben rund 2000 Beschäftigte des Landes Rheinland-Pfalz mehr Geld gefordert. Es kamen gestern Mitarbeiter verschiedener Landesbetriebe oder -verwaltungen, die größten Gruppen bildeten nach Gewerkschaftsangaben Straßenwärter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) und Mitarbeiter der Finanzverwaltung.

Im Streit um den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) fordern Verdi und der Beamtenbund dbb für die Beschäftigten der Länder außer Hessen sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Die Gegenseite hat die Forderungen zurückgewiesen. In Rheinland-Pfalz betrifft der TV-L allein rund 180 000 Beschäftigte. Der Demozug hatte sich in der Mainzer Neustadt versammelt und legte zeitweise zentrale Verkehrsachsen in der Landeshauptstadt lahm.

Stellen mit Notdienst besetzt

Der LBM teilte mit, der Warnstreik habe zu keinen merklichen Einschränkungen geführt. Alle Dienststellen seien zumindest mit einem Notdienst besetzt gewesen, an der Demo in Mainz hätten sich verstärkt Mitarbeiter der Dienststelle in Bad Kreuznach sowie aus den Autobahnmeistereien in Heidesheim und Gau-Bickelheim beteiligt. Die Vorsitzende des dbb Landesbundes Rheinland-Pfalz, Lilli Lenz, sagte auf der Kundgebung, das Tarifergebnis müsse auf die Beamten des Landes und der Kommunen übertragen werden. „Im Besoldungsvergleich der Bundesländer trägt Rheinland-Pfalz mittlerweile die rote Schlusslaterne.“

Auch in Karlsruhe sind gestern mehrere hundert Angestellte des öffentlichen Dienstes auf die Straße gegangen. Zu den Protesten aufgerufen waren angestellte Lehrer sowie Mitarbeiter von Landeseinrichtungen wie etwa des Badischen Staatstheaters, des Regierungspräsidiums Karlsruhe, des Karlsruher Instituts für Technologie und des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes. lrs/lsw

