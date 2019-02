Beschluss steht bevor

Mainz.Wissenschaftsstaatssekretär Salvatore Barbaro (SPD) hat eine baldige Entscheidung zur Zukunft der Universität Koblenz-Landau angekündigt. „Die Landesregierung ist in einer Endabstimmung“, sagte der SPD-Politiker gestern im Wissenschaftsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtages in Mainz. Klares Ziel müsse sein, beide Standorte weiter zu stärken. Sowohl Landau als auch Koblenz seien exzellent entwickelte Standorte mit großem Potenzial und starken Schwerpunkten. In der Diskussion ist eine Trennung der beiden Standorte und auch eine Fusion des Standortes Landau mit der Technischen Universität Kaiserslautern zu einer Art Pfalz-Uni. lrs

