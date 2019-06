Beschwerden fast verdoppelt

Wiesbaden.Hessische Lehrer sind dem Umgang mit WhatsApp und anderen sozialen Netzwerken gegenüber aufgeschlossen. Das weiß der hessische Datenschutzbeauftragte Michael Ronellenfitsch. In seinem Jahresbericht warnte er die Pädagogen aber am Montag vor einem allzu sorglosen Umgang mit WhatsApp, Facebook und Co. „Die Lehrer sind in Sachen Datenschutz etwas unterbelichtet.“ Sie ließen außer Acht, dass gerade von WhatsApp personenbezogene Daten sowohl der Nutzer als auch all ihrer Kontakte im Telefonbuch in die USA respektive an Facebook übertragen werden.

Und da nütze es auch nichts, wenn Betreiber sozialer Netzwerke versicherten, sie hätten sich bereiterklärt, auf die Weitergabe dieser Daten zu verzichten. Wenn sie ihren Sitz in den USA hätten, unterlägen sie dem amerikanischen Recht und seien verpflichtet, die Daten zur Verfügung zu stellen. Eine Einwilligung aller Kontaktpersonen von Nutzern zur Weitergabe werde kaum vorliegen. „Dabei gibt es alternative Messengerdienste, die diesen gravierenden Nachteil nicht haben.“

Was ihn noch viel mehr stört, ist, wenn Lehrer Schüler indirekt verpflichten, WhatsApp zu nutzen. Das sei der Fall, wenn die Absage eines Ausflugs oder anderer Veranstaltungen nur über diese sozialen Medien bekanntgegeben werden. „Whats-App kann kein Ersatz für amtliche Mitteilungen sein“, rief der Datenschützer aus. Da müssten andere Kanäle genutzt werden, die auch diejenigen erreichen, die solche Kommunikationsmittel ablehnten.

Lehrer ignorieren Vorgaben

Seine Behörde habe feststellen müssen, dass viele Lehrkräfte die Vorgaben des Kultusministeriums zur Nutzung sozialer Medien nicht beachteten. Es könne ja sinnvoll sein, diese auch im Unterricht zu behandeln. Aber: „Für die Nutzung von WhatsApp für schulische Aufgaben gibt es keine Rechtsgrundlage.“

Die Beschwerden von Eltern darüber, sind längst nicht das einzige Thema im Tätigkeitsbericht von Hessens oberstem Datenschützer. Das Thema, das ihn 2018 am meisten beschäftigte, war die allgemeine Verunsicherung über die europäische Datenschutz-Grundverordnung. Vor allem sie lasse die Zahl der Beschwerden und Beratungen seiner Behörde im Vergleich zum Vorjahr von 7997 auf 12 736 hochschnellen. Dabei habe die Verordnung in Wirklichkeit gar keine so großen Veränderungen gebracht. Am größten sei die Verunsicherung bei Vereinen gewesen, die sich um ihr Mitgliederverzeichnis und um Fotos sorgten.

Fotos von Mitgliedern aber seien kein Problem, wenn deren Einwilligung vorliege. Das sei auch schon vor der Grundverordnung geltendes Recht gewesen, viele hätten es aber jetzt erst in die Praxis umgesetzt. Inzwischen hat sich der Ansturm laut Ronellenfitsch wieder gelegt. Auch die Sorge, dass viele das europäische Datenschutzrecht für Abmahnungen wegen Verstößen nutzten, habe sich als unbegründet erwiesen. Dies hätten schon die Gerichte gar nicht mitgemacht. In Grenzen hielt sich auch die zusätzliche Belastung der Datenschutzbehörde durch das neue in Kraft getretene Informationsfreiheitsrecht, das die wahrheitsgemäße Informationsweitergabe der Ämter regelt. Da habe es nur wenig Beschwerden gegeben.

Neben Lehrern haben auch Ärzte den Datenschutz auf den Plan gerufen. So kritisierte Ronellenfitsch, dass Mediziner die Weiterbehandlung von Patienten abgelehnt haben, die eine Unterschrift zur Weitergabe von Daten abgelehnt haben. Schließlich dienten diese Informationen einer Unterrichtung der Patienten und nicht der Dokumentationsverpflichtung der Ärzte. Ebenfalls monierte er die Praxis vieler Kommunen, die Daten aller Grundsteuer-A-Pflichtigen an das evangelische Kirchensteueramt zu übermitteln, selbst wenn die einer anderen oder gar keiner Konfession angehören und keine Steuer zahlen müssten.

