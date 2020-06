Besorgte Eltern

Wiesbaden.Hessische Lehrergewerkschaften haben erneut nachdrücklich vor der geplanten Wiedereröffnung der Grundschulen am Montag gewarnt. Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Birgit Koch, nannte es „verantwortungslos“, dass nach der Corona-Zwangspause nun wieder alle Grundschüler zum Präsenzunterricht kommen sollen. „Bis zum Schulhaus haben wir die Corona-Pandemie – und innen soll sie nicht mehr sein?“, sagte sie.

In Frankfurt kamen am Freitag mehrere Dutzend Menschen zu einer GEW-Kundgebung zusammen. Die Gewerkschaft bekommt nach Worten der GEW-Landesvorsitzenden Koch regelmäßig E-Mails von Eltern mit dem Tenor, Grundschulen seien keine Versuchslabore im Umgang mit der Coronavirus-Pandemie. Viele Mütter und Väter kündigten an, ihre Kinder nicht zum Unterricht zu schicken, sagte sie. Die GEW rechne damit, dass nach wie vor 10 bis 15 Prozent der Lehrkräfte nicht für den Präsenzunterricht zur Verfügung stehen, weil sie einer Risikogruppe angehören.

Recht auf Bildung

Hessens Kultusministerium geht nach den Worten seines Sprechers Stefan Löwer davon aus, dass alle Grundschulen ausreichend Zeit hatten, sich auf die Rückkehr zur Fünf-Tage-Woche vorzubereiten. „Ein repräsentatives Bild dazu liegt uns allerdings nicht vor“, teilte er in Wiesbaden mit. „Wir sind uns durchaus bewusst, dass wir Schulleitungen und Kollegium mit einer erneuten Umorganisation des Schulbetriebs einiges zumuten.“

Löwer verteidigte den Schritt der Landesregierung und verwies auf neue Erkenntnisse zur Infektionslage. Ferner würden die Eltern und Familien entlastet und dem Recht auf Bildung und Chancengerechtigkeit wieder mehr Geltung verschafft. lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 20.06.2020