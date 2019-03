Besser, gesünder, nachhaltiger

Frankfurt.In Hessen hat sich das grün geführte Umweltministerium an das Thema Kantinen gewagt – und will damit bundesweit zum Vorreiter werden. Statt am Konsumenten setzt das Modellprojekt „Essen in Hessen“ an der Struktur und den Abläufen in den Kantinen an. Neben der Reduzierung von Lebensmittelabfällen geht es auch um nachhaltigeres und gesünderes Essen.

Bei der Außer-Haus-Verpflegung gebe es dringenden Handlungsbedarf, sagte Hessens Umweltministerin Priska Hinz: „Ich halte es nicht nur für sinnvoll, sondern auch für notwendig, dass sich die Kantinen umstellen.“ Ziel sei es, dass sich am Ende alle Kantinen in Hessen an dem Projekt beteiligen: „Wir werden sie dabei unterstützen.“ Das zweijährige Projekt habe auch gezeigt, dass sich mit der Umsetzung der Vorschläge Kosten sparen lassen.

Gemeinsam mit verschiedenen Verbänden wie dem WWF setzten Experten in sieben Betrieben eine Kombination aus Abfallanalyse, Verbesserung des Essensangebotes und strukturellen Veränderungen um. Dabei sei es wichtig gewesen, sich an der Tradition der Betriebe zu orientieren, sagte Projektleiterin Tanja Dräger de Teran vom WWF. So habe man ein beliebtes Gericht nicht völlig gestrichen und ein vegetarisches propagiert, sondern beim Gulasch einen Teil des Rindfleisches durch Kidneybohnen ersetzt: „Eigentlich sollte es keiner merken.“ Andere Veränderungen bezogen sich auf die Portionsgröße oder den Einkauf.

Hochwertigere Lebensmittel

Die sieben beteiligten Kantinen, darunter Justizvollzugsanstalten, Ministerien und ein Betrieb des Großcaterers Sodexo, haben nach Angaben aller Beteiligten durchweg positive Erfahrungen gemacht. „Wir wussten, wie viel Müll wir produzieren, aber wir wussten nicht genau, wo er herkommt“, berichtete ein Gefängniskoch. Durch die Umstellung von Tiefkühlgemüse auf Frischware habe man zeitweise sogar mehr Abfall produziert – dann aber Karottenschalen statt Plastiktüten und Essensreste. Auch die Motivation der Mitarbeiter sei wichtig für das Projekt, sagte ein Kollege.

Nach Angaben des Ministeriums wurden in den Modellbetrieben im Schnitt 16 Prozent Lebensmittelabfälle, 15 Prozent Treibhausgasemissionen und 13 Prozent Wasser eingespart. „Die Kantinen haben die dadurch eingesparten Gelder in eine bessere Qualität beim Einkauf investiert und zum Beispiel mehr Biolebensmittel gekauft“, sagte Hinz. Es gebe noch viel zu tun – das Projekt sei ein wichtiger Anfang.

