Bessere Luft dank „Veronika“

Kassel/Frankfurt/Wiesbaden/Darmstadt.Wer umgangssprachlich auf dem Teppich bleibt, übertreibt nicht. Wer dagegen auf dem „grünen Teppich“ des Kasseler Projekts „Veronika“ bleibt, hat freie Fahrt. So heißt die Anzeige auf Smartphones, die Bus- oder Straßenbahnfahrern signalisiert, dass sie ohne Halt über die nächste Ampel kommen. Angezeigt wird, wo sich ihr Fahrzeug innerhalb der grünen Welle befindet.

„Veronika“ steht für „Vernetztes Fahren des öffentlichen Nahverkehrs in Kassel“. 15 Ampeln, zehn Busse und fünf Straßenbahnen wurden mit Systemen für einen Datenaustausch ausgestattet. Der Computer rechnet während der Fahrt aus, wann ein Fahrzeug eine Kreuzung erreicht, und schaltet die Ampel im Idealfall grün. Drei Jahre wurde die Technik entwickelt und auf öffentlichen Straßen erprobt. Das Bundesverkehrsministerium förderte „Veronika“ mit 2,6 Millionen Euro.

Am Donnerstag wurden die Ergebnisse vorgestellt. „Wir haben einen Prototypen, wir zeigen, dass es geht“, sagte Gesamtprojektleiter Robert Hoyer, Professor der Universität Kassel. Die Technik soll den Verkehr sauberer machen. Denn wer weniger bremst und weniger Gas gibt, schont das Fahrzeug, spart Material und Kraftstoff. Gleichzeitig werden weniger Schadstoffe ausgestoßen. „Das Potenzial ist beträchtlich“, so Hoyer. Damit könnte „Veronika“ zu sauberer Luft in Städten beitragen.

Ampel verzögert Grünphase

Verkehrslenkung ist nicht neu. So können Ampeln über Detektoren auf nahende Straßenbahnen reagieren. Allerdings kann zwischen Sensor und Kreuzung viel passieren – wie Autos auf den Gleisen. Kommt dann die Bahn zu spät, gerät das System aus dem Takt. „Mit der neuen Methode können wir Updates schicken“, sagt Michael Schäfer von der Uni Kassel. Die Ampel verzögere dann die Grünphase. Auch eine Garantie auf eine grüne Welle gibt es nicht. Dazu beeinflussten zu viele Faktoren die Ampelschaltungen.

Große Zeitersparnis werden Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs nicht spüren. Aber die Zeiten für Anschlussverbindungen könnten besser eingehalten werden, erklärt Thorsten Ebert, Vorstand der Kasseler Verkehrs-Gellschaft KVG: „Wenn wir an jeder Ampel fünf Sekunden sparen, ist das ein Riesenschritt.“ Auch wenn die Finanzierung von „Veronika“ ausläuft, will die Uni das Projekt weiter betreiben und die Ergebnisse auswerten. Kassel will bis 2023 das Stadtgebiet großflächig mit der neuen Technik ausstatten.

Andere Städte wollen ebenfalls Verkehr digital lenken. Frankfurt arbeitet derzeit an der Umsetzung einer Grüne-Welle-App. Ampeln senden dabei Signale an Endgeräte wie Navigationsgeräte oder Smartphones. So sollen Verkehrsteilnehmer erkennen, wie schnell oder langsam sie am besten fahren, um möglichst bei Grün durchzukommen. Bis Herbst 2020 soll etwa die Hälfte aller Signalanlagen in der Stadt umgerüstet sein, sagt Joachim Bielefeld, Leiter der Abteilung Verkehrsmanagement. Nutzen können die App vorerst nur Testpersonen. Bereits in der Umsetzung sei, dass Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen Ampeln ihr Herannahen signalisieren, damit sie rascher vorankommen.

Wiesbaden rüstet seine Ampelanlagen für die digitale Verkehrssteuerung (Digi-V) um. Dazu werden Verkehrs- und Umweltdaten erhoben und analysiert, um besser auf die Verkehrssituation und die Einhaltung der Grenzwerte für Luftschadstoffe reagieren zu können. Unter anderem installiert die Stadt Wärmebildkameras, mit denen die Verkehrsströme erfasst werden. Insgesamt werden in Wiesbaden 226 Ampeln umgebaut, 50 davon erhalten Umwelt- oder Wettersensoren.

Fahrzeugströme steuern

In Darmstadt gibt es mehrere digitale Verkehrsprojekte. So sind Laternen am Residenzschloss mit Sensoren ausgestattet, um den Verkehrsfluss und die Schadstoffe zu messen. Im Stadtteil Wixhausen erfassen Laternen den Verkehr und passen die Beleuchtung an. In einem Projekt wird zudem an einigen Punkten die Verkehrsmenge gemessen, um Fahrzeugströme gezielter zu steuern und die Umwelt zu entlasten. lhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 06.12.2019