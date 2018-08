Bessere Vernetzung schaffen

Anzeige

Ludwigshafen.Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat bei einem Fachkongress in Ludwigshafen für eine bessere digitale Infrastruktur im Bundesland geworben. „Unsere Antwort auf die Veränderungen in der Arbeitswelt lautet digitale Bildung in Schule und Beruf. Digitale Bildung macht unsere Kinder fit für die Zukunft“, sagte sie gestern bei dem Forum mit rund 350 Teilnehmern. Eine digitale Infrastruktur sei Grundvoraussetzung zur „Vernetzung von Land und Leuten“. Die Landesregierung hatte im April angekündigt, für die Nutzung digitaler Techniken in allen Lebensbereichen bis 2021 eine halbe Milliarde Euro auszugeben.

„Nichts Fremdes“

Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) betonte bei dem Kongress, es sei wichtig, „Digitalisierung nicht als etwas Fremdes“ abzutun. „Es geht nicht nur um Bits und Bytes, sondern darum, Mehrwerte für die Wirtschaft zu schaffen und Wohlstand für die Gesellschaft zu sichern.“ Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) unterstrich vor dem Hintergrund der aktuellen Hitzewelle: „Der Klimawandel ist spürbar und real – auch hier bei uns. Wir haben uns in Rheinland-Pfalz ambitionierte Klimaziele gesteckt. Die Digitalisierung bietet als neue Querschnittstechnologie passgenaue Lösungen und neue Ansätze.“ lrs