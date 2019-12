Besserer Schutz für Synagogen

Wiesbaden.Hessen erhöht deutlich den Schutz der jüdischen Einrichtungen im Land. An über 250 Objekten wie Synagogen und Gemeindehäuser, Schulen und Kindergärten sowie Friedhöfen und Gedenkstätten gebe es polizeiliche Schutzmaßnahmen, teilte Innenminister Peter Beuth (CDU) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion im hessischen Landtag in Wiesbaden mit.

Außerdem habe es als Konsequenz aus dem Anschlag auf die Jüdische Synagoge in Halle (Sachsen-Anhalt) zahlreiche Beratungsgespräche gegeben, wie die Gebäude etwa durch eine Videoüberwachung, die Verbesserung der Türen und Fenster oder Außenbeleuchtung sicherer gemacht werden können.

Daniel Neumann, Direktor des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Hessen und Vorsitzender der Jüdischen Gemeinden in Darmstadt, begrüßte die eingeleiteten Schritte. Wichtig sei aber auch, dass die Maßnahmen nachhaltig seien und die Unterstützung des Landes sich auch in den kommenden Haushalten widerspiegele. Es fehle aber noch vielfach an Personal.

400 erfasste Objekte

Das Aufrüsten der Sicherheitsmaßnahmen löse aber nicht das gesellschaftliche Problem mit dem Antisemitismus, betonte Neumann. Diesem Gedankengut müsse der Nährboden entzogen werden. Dass die AfD sich für die Interessen der Juden einsetze, bezeichnete Neumann als „politisches Manöver“. Sollte das ernst gemeint sein, müsste sich die Partei von ihrem rechtsnationalen „Flügel“ distanzieren.

Bei den Beratungen für die jüdischen Einrichtungen ging es nach Angaben des Innenministers sowohl um technische Möglichkeiten für mehr Sicherheit als auch Verhaltensempfehlungen. Neben den allgemeinen Schutzmaßnahmen gebe es speziell bei besonderen Anlässen wie jüdischen Feiertagen Polizeipräsenz. Die Federführung bei den Schutzmaßnahmen habe das hessische Landeskriminalamt.

Insgesamt gibt es in Hessen über 400 jüdische Einrichtungen, die im Rahmen des Objektschutzes der Polizei erfasst sind. lhe

