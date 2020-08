Besseres Internet und kleine Klassen gefordert

Wiesbaden.Wenige Tage nach Beginn des neuen Schuljahres in Hessen ziehen Schüler, Eltern und Lehrer ein gemischtes Fazit. Die Schüler kämen zwar gut mit den Corona-Maßnahmen zurecht, trügen jedoch eine gewisse Angst mit sich, sagte Landesschulsprecher Paul Harder. „Und man merkt schon, dass die Schulen nicht vorbereitet waren.“

Teils säßen 20 bis 30 Schüler eng in kleinen Räumen zusammen, wodurch das Infektionsrisiko steige. Besser seien seiner Ansicht nach entweder kleinere Gruppen oder eine Maskenpflicht kombiniert mit gestaffelten Pausen, um im Freien die Maske absetzen zu können.

Spielraum bei Entscheidungen

Das neue Schuljahr hat am Montag begonnen. So schön der Beginn nach den Sommerferien für manch einen war, so schnell war er für einige auch schon wieder vorbei. Mehrere Schulklassen im Land mussten wie ihre Lehrer bereits kurz nach Schulstart in häusliche Quarantäne, weil Corona-Infektionen bei einem Schüler festgestellt wurden.

Betroffen waren Klassen unter anderem in Wiesbaden, im Wetteraukreis in Bad Nauheim und Büdingen sowie in Homberg (Efze) im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis. Von der Quarantäne betroffene Schüler wie Lehrer sollen nun getestet werden. In Dieburg sollte am Freitag die Goetheschule nach zwei Corona-Infektionen bei Schülern vorsorglich geschlossen bleiben – mehr Fälle von Schulschließungen sind bislang nicht bekannt.

„Jeder Tag, an dem keine Schule geschlossen wird, ist ein guter Tag“, resümierte der Sprecher des Kultusministeriums, Philipp Bender. Man sei mit dem bisherigen Verlauf soweit zufrieden. Dass einige Klassen in Quarantäne müssten, liege zum Großteil an Reiserückkehrern. Ziel sei es, Schulen, Gesundheits- und Schulämtern den nötigen Spielraum und Entscheidungsfreiheit für einzelne Maßnahmen wie eine Maskenpflicht zu lassen.

Überfüllte Schulbusse

Die Bildungsgewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert unterdessen den Einsatz zusätzlicher Busse im Schülerverkehr in Hessen. Gerade an großen Schulen im ländlichen Raum kämen die Fahrzeuge alle gleichzeitig an, sagte die GEW-Landesvorsitzende Maike Wiedwald. „Wenn dann die Schüler auf einmal ins Gebäude strömen, ist Abstand halten schwer.“ Zudem seien die Busse oft überfüllt. Die Schulen fühlten sich überfordert und alleingelassen. Schulträger und Land seien gefordert, Lösungen zu finden.

Auch bei den Corona-Tests für Lehrer sei nicht alles glattgelaufen: Seit 10. August könnten sich hessische Lehrerinnen und Lehrer freiwillig auf das Coronavirus testen lassen, berichtete Wiedwald. An manchen Orten habe aber das Testmaterial gefehlt, Termine hätten deshalb verschoben werden müssen oder noch gar nicht stattfinden können.

Schulportal nur teils einsatzbereit

Der Vertreter der Grundschulen im Landeselternbeirat Hessen, Stefan Stein, ist „verhalten optimistisch“ nach dem Schulstart. Gerade die jüngeren Schüler seien froh gewesen, wieder zur Schule gehen zu dürfen und ihre Freunde zu treffen, sagte er. „Wir haben allerdings kein Netz, das komplett trägt, sollten die Schulen wieder schließen müssen.“

In Sachen Digitalisierung der Schulen sei bisher zu wenig passiert, bemängelten sowohl Stein als auch Landesschulsprecher Harder und Lehrergewerkschaft-Vorsitzende Wiedwald. Das Schulportal mit Video-Chatfunktion sei noch nicht für alle Schulen im Land einsatzbereit, sagte Harder. „Das Video-Tool existiert nicht“, sagte Wiedwald.

Einige Schulträger hätten schon Computer angeschafft, die in Teilen einsatzfähig seien, berichtete Wiedwald. Andere hätten auf finanzielle Mittel gewartet und würden jetzt auf den Herbst vertröstet, weil es Lieferschwierigkeiten für die Geräte gebe. An vielen Schulen fehle es immer noch an WLAN, führte Stein aus. „Da helfen auch keine Endgeräte für Schüler oder Lehrer“, so Stein. lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.08.2020