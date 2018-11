Betriebshof statt Kindergarten

Bad Kreuznach.In Sankt Katharinen (Landkreis Bad-Kreuznach) ist ein dreijähriger Junge in einem Bus vergessen und erst einige Stunden später entdeckt worden. Wie ein Pressesprecher der Kreisverwaltung Bad Kreuznach gestern sagte, war der Junge in der vergangenen Woche auf der morgendlichen Fahrt zum Kindergarten im Nachbarort in dem Bus sitzengeblieben. Der Fahrer habe den Jungen nicht bemerkt und den Kleinbus auf dem Betriebshof des Busunternehmens abgestellt. Als die Eltern ihr Kind am Mittag wieder vom Bus abholen wollten, stellten sie fest, dass der Junge nicht mit an Bord war. Das Busunternehmen fand den Jungen in dem auf dem Betriebshof stehenden Bus. lsw

