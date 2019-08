Betroffene dürfen auf Hilfe hoffen

Dietzenbach.Nach dem schweren Unwetter am Sonntagabend in Südhessen dauern die Aufräumarbeiten noch an. Die Beseitigung der Schäden sei noch beendet, sagte der Einsatzleiter in der Leitstelle des Kreises Offenbach, Ralf Ackermann, am Dienstag. Laut seiner Bilanz zwei Tage danach kam es zu mehr als 1300 Einsätzen. Bis zu 850 Feuerwehrleute waren unterwegs, um Straßen und Autos von umgestürzten Bäumen zu befreien, vollgelaufene Keller leer zu pumpen und abgedeckte Dächer zu sichern. Zumindest seien die meisten Straßen wieder frei. Auch der Bahnverkehr lief langsam wieder an.

Die stark befahrene Zug-Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim wollte die Bahn am Dienstagabend wieder komplett in Betrieb nehmen, wie eine Sprecherin ankündigte. Die ICE-Verbindung zwischen Frankfurt und Würzburg sei bereits seit dem Nachmittag eingleisig passierbar. Vom frühen Mittwochmorgen an sollten die Züge dann zweigleisig fahren. Bislang kam es wegen Schäden entlang der Gleise zu Umleitungen und Verspätungen.

21 Schulen beschädigt

Auf den Straßen bestanden der Feuerwehr zufolge weiterhin Probleme auf der B 486 zwischen Mörfelden-Walldorf und Dreieich-Offenthal. Dort waren am Sonntagabend reihenweise Bäume umgekippt und blockierten die Fahrbahn. In Langen, Egelsbach, Rodgau, Dreieich und Seligenstadt gibt es nach Angaben des Kreises Offenbach noch besonders viel aufzuräumen. Nach einer ersten Bilanz wurden 21 Schulen beschädigt. In allen gehe der Betrieb aber weiter. Auch die Schule im Seligenstädter Stadtteil Froschhausen, die zunächst geschlossen geblieben war, öffnete am Dienstag.

Die Schäden gehen in die Millionen. Unterdessen können Privatleute und Betriebe auf finanzielle Hilfe des Landes hoffen. Der Kreis spreche mit dem hessischen Innenministerium über Unterstützung für betroffene Bürger, sagte eine Sprecherin. lhe

