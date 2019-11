„Betroffene müssen um Leben fürchten“

Stuttgart.Nach den Morddrohungen gegen Cem Özdemir und Claudia Roth ist auch im Südwesten eine Debatte über die Gefahren für Amts- und Mandatsträger entbrannt. Laut Landeskriminalamt (LKA) sind Straftaten dieser Art in Baden-Württemberg zuletzt aber rückläufig gewesen.

Strobl gibt keine Entwarnung

Ein LKA-Sprecher erklärt auf Anfrage dieser Zeitung, dass es 2019 (Stichtag 30. September) bislang 104 Straftaten gegen Politiker gab. Zum Vergleich: 2018 waren es im gesamten Jahr 160 Delikte, 2017 waren es 155. Bewegen sich die Zahlen 2019 weiter auf dem Niveau wird dies zum Jahresende zu einem Rückgang führen. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU)will aber hier noch lange keine Entwarnung geben. „Wir ruhen uns auf den Zahlen nicht aus. Denn: Wir wissen, dass sich das Spektrum der Bedrohungen, Anfeindungen und Gefährdungen dabei mitunter auch ganz bewusst noch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze bewegt“, sagt Strobl. Es sei weiter notwendig, politisch aktive Personen in Baden-Württemberg vor Bedrohungen zu schützen. „Fakt ist: Amts- und Mandatsträger, auch im kommunalen, ja im ehrenamtlichen Bereich, sind zunehmend mit Respektlosigkeit, Anfeindungen und aggressivem Verhalten konfrontiert.“ Laut LKA-Sprecher konnte 2019 der größte Teil der Straftaten (56 Fälle) politisch nicht zugeordnet werden. Bei 34 Delikten handele es sich um politisch motivierte Kriminalität aus dem rechten Milieu, elf Taten werden dem linken Milieu zugeordnet und hinter drei Fällen stecke eine ausländische Ideologie als Tatmotiv. Bei der Art der Straftaten gegen politische Akteure sei es zuletzt im rechten Milieu häufig zu Beleidigungs- und Volksverhetzungsdelikten gekommen. Der Schwerpunkt der politisch motivierten Kriminalität von links seien hingegen eher Sachbeschädigungsdelikte gewesen. Seit Mitte Juli dieses Jahres gibt es beim LKA eine zentrale Anlaufstelle. Hinter den Morddrohungen gegen Özdemir und Roth soll nach Angaben der Sicherheitsbehörden die in den USA gegründete rechtsextremistische Gruppierung „Atomwaffen Divison“ stehen. Experten gehen davon aus, dass die Gruppe in Deutschland zwei oder drei Dutzend Mitglieder hat.

Auch gegen Landtagspräsidentin Muhterem Aras gingen bereits zahlreiche Drohungen und Anfeindungen ein. Aras: „Das Sagbare hat sich massiv verschoben. Es haben auch die Anfeindungen gegen Politikerinnen und Politiker stark zugenommen. Während es früher vielfach um Beleidigungen ging, die dem Gegenüber die Würde nehmen sollten, müssen Betroffene heutzutage aufgrund ganz konkreter Drohungen um Leib und Leben fürchten.“

