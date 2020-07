Betrüger aggressiver

Das Hessenticket kostet 36 Euro, Betrüger bieten es für weniger an. © dpa

Frankfurt/Kassel.Kriminelle gehen beim Betrug mit dem Hessenticket immer skrupelloser vor. „Wir beobachten seit Anfang des Jahres zunehmend aggressives Verhalten bei den Schleppern, die mit dem Hessenticket betrügen“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Laut Bundespolizei setzen die Täter Mitreisende unter Druck und bedrohen Bahnpersonal. Hinter den Betrugsfällen steckten Einzeltäter und organisierte Strukturen. Besonders betroffen sei die Strecke Kassel-Frankfurt. Das Hessenticket ermöglicht bis zu fünf Personen einen Tag lang für 36 Euro den Nahverkehr zu nutzen. Die Reisenden müssen namentlich auf dem Fahrschein notiert werden. Doch Kriminelle machen dies nicht oder verwenden wieder entfernbare Beschriftung. Sie sprechen an Bahnhöfen Reisende an und bieten gegen einen geringeren Betrag als den regulären Fahrpreis an, sie mitzunehmen. lhe

