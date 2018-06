Betrüger gefasst

Anzeige

Frankfurt.Bis zu zehn Millionen Euro sollen zwei Betreiber eines Online-Shops von Kunden kassiert haben, ohne Waren auszuliefern. Die 54 und 48 Jahre alten Männer sitzen in Untersuchungshaft, wie eine Polizeisprecherin in Frankfurt gestern sagte. Den Ermittlungen zufolge haben die Männer von August bis November 2017 auf einer Internetseite unter anderem Smartphones, Staubsauger und Spülmaschinen günstig zum Kauf angeboten. Anfangs habe das Unternehmen mit Sitz im hessischen Langen die Waren noch ausgeliefert – dann jedoch nicht mehr. Die Kunden seien in der Hoffnung auf ein Schnäppchen auf den Kosten sitzen geblieben.

Der Frankfurter Polizei liegen nach eigenen Angaben 6000 Strafanzeigen in diesem Fall vor. Die Ermittler nahmen den 48-Jährigen am Dienstag in seiner Wohnung im nordrhein-westfälischen Oberhausen fest und beschlagnahmten dort Beweismaterial. Der 54-Jährige wurde am selben Tag auf dem Frankfurter Flughafen bei seiner Einreise aus Südostasien festgenommen. Die Polizei fahndet nach weiteren Beschuldigten. Zu den laufenden Ermittlungen machte die Sprecherin keine weiteren Angaben.

Sogenannte Fake-Shops im Internet, die den Verkauf von Waren lediglich vorgeben, gebe es immer öfter. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt kündigte an, Kontakt zu möglichen Geschädigten aufzunehmen. Eine Insolvenzverwaltung werde sich darum kümmern, die sichergestellten Vermögenswerte zu verteilen. lhe