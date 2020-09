Bettler, Junkies, Prostituierte

Frankfurt.Junge Frauen warten an Hauswände gelehnt auf Freier, Bettler fragen Gäste in den Cafés und Restaurants nach Geld, ein Drogenabhängiger zieht auf dem Bürgersteig im Frankfurter Bahnhofsviertel an seiner Crackpfeife. Mit Einbruch der Dunkelheit spitze sich die Situation noch zu, erzählt Ayhan Erisik, die ein Restaurant in der Kaiserstraße betreibt, die vom Hauptbahnhof in die Innenstadt führt. „Ich werde beleidigt und bespuckt, wenn ich kein Geld geben will“, sagt sie. Auch Gäste würden belästigt, Straßenhändler versuchten, ihnen Waren zu verkaufen – auch Messer seien darunter.

Wenn sie die Polizei rufe, nehme diese die Männer zwar mit, doch am nächsten Tag seien sie wieder da, sagt Erisik. Direkt neben der Terrasse ihres Restaurants finde illegale Straßenprostitution statt. Abends werde auf den Bürgersteigen ungestört gekifft und getrunken, Drogenabhängige wankten halbnackt und barfuß vorbei. „Hier müsste immer ein Polizeiauto stehen, dann würde das aufhören“, sagt Erisik.

Touristen fehlen

Die Corona-Pandemie habe die zuletzt positive Entwicklung des Viertels gestoppt, sagt der Frankfurter Sicherheitsdezernent Markus Frank (CDU). Touristen und Berufstätige fehlten derzeit im Straßenbild. Zugleich hätten soziale Einrichtungen wie Konsumräume für Drogenabhängige ihre Kapazitäten beschränkt. „Wir hatten eigentlich eine tolle Entwicklung, aber durch Corona haben wir in unseren Bemühungen, das Viertel lebenswerter zu gestalten, einen herben Rückschlag erlitten“, sagt Frank.

Die Stadt hatte erheblich investiert in das Quartier, das sich zum bunten und hippen Szene- und Ausgehviertel mauserte. Doch die strikten Corona-Ausgangsbeschränkungen setzten dem im März ein jähes Ende. Hinzu kam die staatlich verordnete Schließung der Bordelle und Laufhäuser – in der Folge bieten sich nun Prostituierte auf der Straße an.

Gegen die Zustände formiert sich immer mehr Protest. Betreiber von Laufhäusern sowie der Prostituierten-Hilfeverein Doña Carmen wollen mit einer Aktion auf dem Opernplatz an diesem Samstag die Wiedereröffnung der Häuser einfordern. Vergangene Woche wurde zudem erneut eine Unterschriftenaktion aus dem Viertel gestartet, online haben bis Freitagmittag rund 1000 Menschen unterschrieben.

„Mangelnde Sicherheit, Verschmutzung und die verstärkte Drogenkriminalität schrecken ab und schockieren Anwohner, Pendler, Touristen, unsere Gäste und Kunden, Familien und Alteingesessene“, heißt es im Begleittext. Gefordert wird eine stärkere Polizeipräsenz, Strafen für Verschmutzung und ein Umdenken in der Drogenpolitik. Zu den Initiatoren gehören Gastronomen und Gewerbetreibende aus dem Viertel.

Die Stadt versichert, der Einsatz der Polizei sei bereits verstärkt worden, nachdem es im Sommer Beschwerden gegeben habe. „Es gibt keinen Ort in Frankfurt, an dem mehr Polizisten und mehr Sozialarbeiter unterwegs sind“, sagt Stadtrat Frank. Gegen die im Bahnhofsviertel illegale Straßenprostitution würden verdeckte Ermittler eingesetzt. Auch die Frankfurter Polizei erklärt, dass sie ihren Einsatz im Sommer hochgefahren habe. „Wir haben damit seitdem nicht nachgelassen“, sagt ein Sprecher.

Die Situation sei in der Folge auch besser geworden, sagt der Betreiber eines indischen Restaurants in der Kaiserstraße, Kanwal Gill. Alle Beteiligten, Ordnungsamt und Polizei, müssten nun dran bleiben, damit es im Viertel wieder erträglich werde. „Es ist noch nicht so, dass es vorbei ist“, sagt Gill. lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.09.2020