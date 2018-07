Beuth appelliert an Menschlichkeit

Anzeige

Martin Schäfer von der Polizei in Fulda hält das für einen Fehler und bittet um Geduld. Die Warn-App werde weiter entwickelt und irgendwann jeder Meldungen nach seinen Bedürfnissen bekommen können. Kritiker sollten sich mit konstruktiven Vorschlägen an die Polizei wenden. Schäfer ist zudem überzeugt, dass die Vermisstenmeldungen per Katwarn für viele nur eine Frage der Gewöhnung sind. Katwarn wird auch nicht bei jeder Vermisstensuche genutzt – nur wenn der Fall dringlich ist, so Beuth. Er appelliert auch an die Menschlichkeit: „Die Nutzer können einen wichtigen Beitrag zum Wohle ihrer Mitmenschen leisten.“

Ob ein Fall für Katwarn geeignet ist, entscheidet der Einsatzleiter. „Im Gegensatz zu einer Alarmmeldung, wie sie bei einer lebensbedrohlichen Amoklage oder einem möglichen Anschlag abgesetzt wird, ertönt dabei auch nicht die Sirene des Systems“, sagt Beuth. Zu hören ist ein Benachrichtigungston. Von den mehr als eine halbe Million Katwarn-Nutzern in Hessen bekämen auch nicht alle die Nachricht, dass irgendwo ein Mensch in gesucht wird.

Mädchen im Wald gefunden

So seien nach dem Verschwinden von drei Vierjährigen bei Niederaula im Mai rund 85 000 Nutzer informiert worden, berichtet der Sprecher des Innenministeriums, Michael Schaich. Die Mädchen hatten bei einem Ausflug ihrer Kindergartengruppe in den Wald den Anschluss verloren. Ein ortskundiger Jäger und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr fand die drei Mädchen unter anderem mit der Hilfe von Katwarn – unverletzt und abseits des Weges. lhe

© Südhessen Morgen, Dienstag, 31.07.2018