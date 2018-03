Beuth dringt auf hartes Vorgehen

Anzeige

Wiesbaden.Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) hat ein unbestrittenes politisches Gespür. Zwar nahm in seiner gestrigen Regierungserklärung vor dem Wiesbadener Landtag die schon vor ein paar Tagen vorgelegte Kriminalitätsstatistik mit ihren positiven Zahlen noch einmal großen Raum ein. Dass er in seiner Rede aber doch auch irgendetwas Neues bieten muss, war ihm offenbar klar. Und da kam dem CDU-Politiker das Thema Kriminalität von Migranten gerade recht.

„Der Staat muss seine Ressourcen nutzen, um kriminelle Ausländer konsequent zurückzuführen“, sagte er. Zudem drang er auf ein schärferes Vorgehen gegen Länder, die bei Abschiebungen nicht kooperieren: „Herkunftsstaaten, die ihre Staatsbürger verleugnen, muss die Bundesregierung deutlich machen, dass so ein Verhalten Konsequenzen in der Entwicklungshilfe, der wirtschaftlichen Unterstützung oder der Visa-Politik hat.“

Seine in diesem Punkt harte Linie begründete er mit der Sorge um den Rückhalt für die im Landtag bisher meist einvernehmliche Flüchtlingspolitik. Hessen habe seit 2015 in der Flüchtlingskrise „ein besonderes humanitäres Gesicht“ gezeigt, führte er aus. Um die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Aufnahme von Flüchtlingen zu erhalten, müsse aber dafür Sorge getragen werden, „dass Nicht-Bleibeberechtigte unser Land auch wieder verlassen“.