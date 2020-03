Beuth gerät nach Umfragepanne unter Beschuss

Wiesbaden.Stolz präsentierte Innenminister Peter Beuth (CDU) Anfang Februar die erste hessische Polizeistudie. Die Befragung der Beamten über politische Einstellungen und Arbeitszufriedenheit habe klar ergeben, dass die Polizei im Lande fest auf dem Boden des Grundgesetzes und in der Mitte der Gesellschaft stehe. Doch jetzt stellt sich heraus, dass es bei der Befragung zu einer gravierenden Panne gekommen ist. 2500 Beamte aus dem Bereich des Polizeipräsidiums Mittelhessen und der Bereitschaftspolizei des Landes konnten gar nicht daran teilnehmen.

Schuld war ein „Versandfehler“, wie das Innenministerium in Wiesbaden am Freitag erklärte. Es bestätigte damit im Wesentlichen Recherchen des Hessischen Rundfunks. Vor allem Beamte aus dem Bereich des Polizeipräsidiums Mittelhessen sowie Angehörige der hessischen Bereitschaftspolizei waren dadurch von der Studie ausgeschlossen, wie das Ministerium einräumte. Die Ergebnisse der Befragung hält es bei einer Teilnahme von 24 Prozent der insgesamt rund 17 000 Polizeiangehörigen in Hessen gleichwohl für repräsentativ.

Dagegen zitierte der HR den Leiter des wissenschaftlichen Beirats der Studie mit einer anderen Aussage. Die Studie könne nach der Panne nur noch als „eingeschränkt repräsentativ“ gelten, sagte der Sozialpsychologe Ulrich Wagner demnach. Die Oppositionsparteien im Hessischen Landtag nahmen Innenminister Beuth nach der Panne erneut unter Beschuss. Der SPD-Politiker Günter Rudolph erklärte am Freitag, die Studie habe von Anfang an auf wackligen Beinen gestanden, jetzt sei klar, „dass sie nicht das ganze Bild zeigt“. Beuth sei es nie um eine empirisch aussagekräftige und wissenschaftlich seriöse Studie gegangen, „sondern nur um ein politisches Vehikel“.

Befragung im Innenausschuss

Kritisch äußerte sich auch der FDP-Abgeordnete Stefan Müller. Einmal mehr müsse der Innenminister nacharbeiten und Versäumnisse erklären, die Geschehnisse ließen ihn „erneut unglücklich aussehen“. Er werde nächste Woche im Innenausschuss dazu befragt werden. Beuths Sprecher Marcus Gerngroß dementierte unterdessen Berichte, dass durch den Fehler bei der Zustellung der Fragebögen die gesamte Bereitschaftspolizei nicht habe teilnehmen können. Teile davon seien doch an der Studie beteiligt gewesen.

Auch würden bei weiteren vorgesehenen Interviews selbstverständlich auch die Beschäftigten des Polizeipräsidiums Mittelhessen und der Bereitschaftspolizei berücksichtigt. Brisanz birgt die Tatsache, dass der Fehler bereits bekannt war, als Beuth die Polizeistudie am 3. Februar auf einer Pressekonferenz in Wiesbaden präsentierte. Der Fehler sei mit dem Beirat und den Gewerkschaften erörtert worden. Eine „Heilung“ durch Nachholen der Befragung in Mittelhessen und der Bereitschaftspolizei sei aber wegen der anonymen Versendung der Fragebögen im Internet nicht mehr möglich gewesen, sagte der Ministeriumssprecher.

Mit der Studie wollte Beuth vor allem beweisen, dass die Vorkommnisse mit rechtsextremistischem Hintergrund wie etwa entsprechender Chatgruppen bei der hessischen Polizei „Einzelfälle“ waren.

