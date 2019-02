Beuth verteidigt Polizeieinsatz

Wiesbaden.Die Regierungserklärung von Innenminister Peter Beuth (CDU) vor dem Hessischen Landtag hätte nach der vorausgegangenen Kriminalstatistik für das Bundesland ein einziger Triumphzug werden können: die wenigsten Straftaten seit Jahrzehnten und mit 64,2 Prozent die bislang höchste Aufklärungsquote überhaupt. „Hessen ist ein sehr sicheres Land“, folgerte Beuth dann auch ganz am Anfang seiner Rede. Doch dann musste er selbst auf zwei aktuelle Vorgänge eingehen, die Wermutstropfen in die Feststimmung gossen. Da sind zum einen die noch nicht vollständig aufgeklärten rechtsextremistischen Vorfälle in den Reihen der Polizei und zum anderen der große Krach zwischen Beuth und Eintracht Frankfurt über den umstrittenen Polizeieinsatz bei dem Fußballspiel am vergangenen Donnerstag.

Sicherheit im Stadion

Der Streit über beides ließ in der Debatte die Erfolge in der Sicherheitsbilanz in den Hintergrund treten. Auch Beuths Mitteilung, dass Hessen nunmehr ein eigenes Zentrum für Extremismusbekämpfung und Terrorabwehr einrichte, ging da eher unter. Abweichend vom Redemanuskript ging der Innenminister schon kurz nach Beginn der Regierungserklärung auf den Streit mit der Eintracht ein, die ihm wegen des harten Einsatzes vor dem Spiel Eintracht Frankfurt gegen den Verein Schachtjor Donezk alles andere als wohlgesonnen ist. Mit den Worten „Eine Fankurve ist kein rechtsfreier Raum“, setzte Beuth den Ton. Die Polizei müsse einschreiten, wenn sie Gefahren für Recht und Ordnung sehe, „sei es auf der Straße oder im Stadion“. Es gehe nicht um eine Auseinandersetzung zwischen ihm und der Eintracht, sondern um die Sicherheit im Stadion.

Von der Opposition musste sich Beuth indes einiges anhören, obwohl der Streit um den Polizeieinsatz am Donnerstag mit einer von der SPD beantragten aktuellen Studie dazu ohnehin noch einmal gesondert auf der Tagesordnung steht. Deren Innenpolitikerin Nancy Faeser räumte ein, dass die Äußerung von Eintracht-Präsident Peter Fischer, das Stadion müsse „brennen“, alles andere als glücklich war. Doch sei auch zu überprüfen, ob der Polizeieinsatz angemessen war. Und vor allem: dass Beuth mit seinen Attacken gegen die Eintracht am Tag danach den Streit weiter angeheizt habe, sei eines Innenministers nicht würdig und völlig falsch.

Deutlich schärfer reagierte Hermann Schaus von der Linken. Es sei kein Gewinn für die Sicherheit, wenn Eintracht-Fans verletzt würden. Beuth sei ein „Unsicherheitsminister“ und die größte Fehlbesetzung im Kabinett. Er müsse sich entschuldigen. Was die Vorfälle mit Rechtsextremismus vor allem in einem Frankfurter Polizeirevier angehen, versicherte Beuth einmal mehr, es werde mit Hochdruck ermittelt.

Wenn Polizeibeamte nicht auf der Basis der freiheitlich demokratischen Grundordnung handelten oder selbst straffällig würden, stehe die Integrität der gesamten Polizeiorganisation infrage. Das beeinträchtige auch das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung, weil es das Vertrauen in die Behörden schwäche. Ein generelles Misstrauen sei aber nicht gerechtfertigt, denn die Mehrheit der 14 000 hessischen Polizeibeamten habe damit nichts zu tun und leiste sehr gute Arbeit. SPD-Politikerin Faeser warf Beuth vor, kein Wort zu der Frankfurter Rechtsanwältin gesagt zu haben, die mehrere Drohbriefe – auch gegen ihre Familie – erhalten hatte.

Zentrum für Terrorabwehr

Der Minister versprach einen entschlossenen Kampf gegen Extremismus jedweder Art. Diesem Ziel soll auch das geplante landeseigene Zentrum für Extremismusbekämpfung und Terrorabwehr dienen. Die Landesregierung wolle damit vor allem den Informationsfluss zwischen allen beteiligten Stellen wie Verfassungsschutz, Polizeipräsidien, Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaften verbessern.

Insgesamt lebten in Hessen etwa 13 500 Extremisten. Seit dem 16. März 2018 habe das Land sieben islamistische Gefährder abgeschoben. „Durch jede dieser Maßnahmen ist Hessen sicherer und die islamistische Szene schwächer geworden“, betonte Beuth. Maßnahmen wie die Durchsuchungen am vergangenen Donnerstag in Südhessen zeigten, dass die Sicherheitsbehörden weiterhin wachsam seien und die Szene fest im Blick behielten.

