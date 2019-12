Beuth will härteres Vorgehen gegen Gewalt

Wiesbaden.Härtere Strafen und Sanktionen bei Gewalt im Sport hat Innenminister Peter Beuth (CDU) gefordert. Bei der Plenarsitzung des hessischen Landtags am Mittwoch in Wiesbaden sagte er: „Gewalt ist immer, in jedem Zusammenhang zu ächten.“ Abgeordnete aller Fraktionen kritisierten ebenfalls die Verrohung im Sport. Vor allem respektloses Verhalten gegenüber Schiedsrichtern sei zu verachten. Gewalt neben und auf dem Fußballplatz bringe zudem das Ehrenamt in Gefahr.

„Wir wollen, wir brauchen den Sport fair, respektvoll und gewaltfrei“, betonte der Innenminister. „Es ist wichtig, dass wir die Integrität des Sports erhalten.“ Widerrechtliches Verhalten auf dem Sportplatz solle nach Meinung von Beuth klar sanktioniert werden. Der Minister forderte eine klare Haltung der Sportverbände, „damit wir uns den friedlichen Sport erhalten“.

Nach Attacken gegen Schiedsrichter im Amateurfußball hatten die Regierungsfraktion von CDU und Grünen einen Antrag zum gewaltfreien Wettkampf und sportlicher Fairness im hessischen Landtag gestellt. Diesem wurde bei Enthaltung der AfD zugestimmt. Ein besonders brutaler Fall von Attacken gegen Schiedsrichter machte im Oktober Schlagzeilen, als ein Unparteiischer in der Partie des FSV Münster gegen TV Semd in der hessischen C-Liga Dieburg von einem Spieler der Gastgeber bewusstlos geschlagen wurde.

Im Landtag wurde außerdem die politische Beteiligung von Ausländern in hessischen Kommunen diskutiert. Sie soll nach dem Willen von Schwarz-Grün künftig gestärkt werden. In einem am Mittwoch in den Landtag eingebrachten Gesetzesentwurf von CDU und Grünen sollen Gemeinden mit mehr als 1000 ausländischen Einwohnern dazu verpflichten werden, entweder eine Integrationskommission oder einen Ausländerbeirat zu bilden. Vertreter der Regierungsparteien bezeichneten diesen Plan als Verbesserung der derzeitigen Situation und wiesen auf die Beteiligung bei Ausländerbeiratswahlen von zuletzt nur noch sechs Prozent hin. Politiker von SPD, AfD, Linke und FDP sahen dagegen die Rechte der bisherigen Ausländerbeiräte durch das geplante Gesetz beschnitten.

Der hessische Landesausländerbeirat (agah) hat sich bereits vehement gegen das geplante Optionsmodell ausgesprochen. Er äußerte die Sorge, dass Integrationskommissionen als Alternative zu Ausländerbeiräten die Autonomie der Beiräte beseitigen würden.

Hälfte soll aus Frauen bestehen

Die neuen Gremien sollen nach dem Willen von CDU und Grünen mindestens zur Hälfte aus Ausländern bestehen, davon zur Hälfte aus Frauen. Sie werden auf Vorschlag der Interessenvertretungen der Migranten vom Gemeindeparlament gewählt. Kommunen sollen selbst entscheiden können, ob sie einen gewählten Beirat oder eine Integrationskommission haben wollen.

Der Termin der Ausländerbeiratswahlen soll an den der Kommunalwahlen gekoppelt werden. Außerdem sollen die politischen Mitwirkungsrechte des Gremiums gestärkt werden. lhe

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 12.12.2019